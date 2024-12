¡A celebrar con responsabilidad! Consejos para disfrutar las fiestas sin riesgos

La temporada navideña es sinónimo de reuniones, celebraciones y momentos especiales junto a seres queridos. Sin embargo, el exceso de confianza y el consumo de alcohol pueden convertir una noche festiva en una tragedia. Por ello, es fundamental tomar precauciones y planificar cómo regresar a casa de manera segura.

Como señaló Yonatan en una entrevista, “mi amigo está medicado bien o mal, gracias a Dios no puede manejar. Dejamos el carro y nos fuimos en taxi”. Esta es una excelente opción para evitar riesgos innecesarios.

Consumo excesivo de alcohol en menores de edad

Otra alternativa, como lo mencionó Emilio Gutiérrez, es designar a un conductor sobrio. “La idea es no tomar, es peligroso para todos. La idea es no tomar y pasarla bien con todos, sobre todo porque es muy importante que por favor no tomen cuando estén conduciendo”. Designar a alguien que se comprometa a no consumir alcohol garantiza un regreso seguro a casa y permite disfrutar de la celebración sin preocupaciones.

Mariana March, por su parte, destacó la importancia de compartir la ubicación en tiempo real. “Trato de compartir mi ubicación en tiempo real siempre con mi mamá, la que más al pendiente puede estar, y avisarle a qué hora puedo llegar. Muchas veces, como mujer, andamos más indefensas”. Esta práctica brinda tranquilidad a familiares y amigos y permite solicitar ayuda en caso de emergencia.

Recomendaciones para celebrar de manera segura

Designar un conducto r: Antes de comenzar la celebración, elijan a una persona que se comprometa a no consumir alcohol y se encargue de llevar a todos a casa.

r: Antes de comenzar la celebración, elijan a una persona que se comprometa a no consumir alcohol y se encargue de llevar a todos a casa. Utilizar transporte público o servicio de taxi: Si no es posible designar un conductor, opten por utilizar transporte público o solicitar un servicio de taxi.

o servicio de taxi: Si no es posible designar un conductor, opten por utilizar transporte público o solicitar un servicio de taxi. Compartir la ubicación en tiempo real: Antes de iniciar el viaje, compartan su ubicación en tiempo real con familiares o amigos de confianza.

Evitar conducir bajo los efectos del alcohol:

Celebrar en lugares seguros: Elijan lugares conocidos y bien iluminados para celebrar.

No aceptar bebidas de desconocidos: Siempre mantengan su bebida a la vista y eviten aceptar bebidas de personas desconocidas.

Las fiestas son una oportunidad para disfrutar en compañía de seres queridos, pero es fundamental hacerlo de manera responsable. Al seguir estos consejos, podemos garantizar un regreso seguro a casa y evitar accidentes. Recuerda, la vida no tiene replay. ¡Celebra con moderación y responsabilidad!