¿Modificaron el Hoy No Circula para este sábado? Consulta qué autos descansan el 13 de septiembre

Este sábado 13 de septiembre opera con normalidad las restricciones señaladas por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dentro del programa Hoy No Circula, que busca reducir la contaminación atmosférica en la Ciudad de México (CDMX) y el Estado de México (Edomex).

Al tratarse del segundo sábado del mes, las reglas señalan que deberán suspender su circulación los automóviles con terminación de placa par (2, 4, 6, 8 y 0) que porten holograma 1. En el caso de los vehículos con holograma 2, la medida se aplica a todas las terminaciones, por lo que ningún coche con esta verificación puede circular.

Conocer estas disposiciones es crucial para evitar sanciones, pues las autoridades de tránsito realizan operativos en diferentes puntos de la capital y el área conurbada.

¿Hay contingencia ambiental este 13 de septiembre?

Una de las dudas recurrentes entre los automovilistas es si existe una modificación extraordinaria por contingencia ambiental. En este caso, la CAMe no ha informado sobre episodios de alta contaminación que impliquen restricciones adicionales para este sábado 13 de septiembre.

Esto significa que el programa se mantiene en su formato habitual: aplica únicamente lo establecido para los segundos y cuartos sábados de cada mes, sin cambios de última hora. Aún así, es recomendable mantenerse atento a los comunicados oficiales, ya que las alertas ambientales pueden activarse en cualquier momento dependiendo de las condiciones de calidad del aire.

¿Sirve la contingencia en la CDMX y Edomex?

¿Cuál es la multa por no respetar el Hoy No Circula?

Circular cuando un automóvil tiene restringido su tránsito conlleva sanciones económicas considerables. De acuerdo con el Reglamento de Tránsito de la CDMX, las multas por incumplir el programa van de 20 a 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Esto equivale a una cifra que puede superar los 2,000 pesos.

Además de la multa económica, las autoridades están facultadas para remitir el vehículo al corralón, lo que implica costos adicionales de arrastre y estancia, así como trámites para recuperar la unidad. Por ello, lo más recomendable es acatar la medida y planificar con anticipación los traslados.

Importancia de respetar el programa

El Hoy No Circula ha sido una herramienta fundamental para reducir los niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México. Aunque no siempre es popular entre los automovilistas, especialistas señalan que este esquema contribuye a disminuir la emisión de partículas contaminantes y a mejorar la calidad del aire en días críticos.