Contadores reportan fallas en declaración anual de personas físicas

Contadores públicos batallan para tratar de cumplir en tiempo y forma con la declaración anual de sus clientes, aseguran que el sistema del Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha estado fallando.

Elvia Paz es Contadora Pública, cuenta que avanzar en la presentación de la declaración anual de personas físicas ha sido muy complicado “porque la página nos deja pasmados, nos saca, cuando ya terminamos las declaraciones, nos saca del sistema y ya no nos deja terminarla”

Los contadores denuncian que estos problemas para los contribuyentesse han incrementado considerablemente los últimos días, además se han detectado problemas con facturas digitales que no aparecen en el sistema.

“Tanto platicaron el cambio de versión de la 3.3 a la 4, qué muchos sistemas no se actualizaron de forma correcta, el SAT no validó esos proveedores de esos servicios, que hoy día vemos que en la precarga no vienen validados al 100%", aseguró Mauricio Zamudio, titular de un despacho de contadores.

Contadores alertan por suplantación de identidad

El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) ha detectado casos mucho más graves, que incluso pudieran tratarse de delincuentes suplantando identidades. “Ha pasado que personas han identificado que su declaración anual ya fue presentada por otra persona, y la respuesta que se ha recibido al día de hoy es que presenten una denuncia por posible robo de identidad, porque sí hay saldo a favor, incluso se están incluyendo claves bancarias que tampoco corresponden al contribuyente”, así lo dijo Laura Grajeda, presidenta del organismo, a Fuerza Informativa Azteca.

Señaló que hasta el momento solo se han identificado 20 casos a nivel nacional, pero el número puede ser mayor. Agregó que el IMCP ha identificado que hay contribuyentes que en sus datos precargados en la página del SAT les aparecen ingresos que no reconocen.

¿Qué debo hacer si identifico un error o datos que no reconozco?

Si usted identifica alguna situación de esta naturaleza, la recomendación es notificarle de inmediato al SAT.

Y recuerde que la fecha límite para presentar la declaración anual de personas físicas es el 2 de mayo.