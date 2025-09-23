¿A cuánto amaneció el precio del dólar hoy 23 de septiembre en México?

El dólar estadounidense se mantuvo estable el martes 23 de septiembre mientras los inversores hacían una pausa para digerir los comentarios agresivos de los funcionarios de la Reserva Federal, mientras esperaban los comentarios sobre las perspectivas económicas del presidente Jerome Powell.

El dólar continuó con su reciente patrón de vaivén, aflojando durante la noche después de tres sesiones de ganancias el lunes, con el índice del dólar estadounidense en 97,34.

En Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presentamos un reporte detallado sobre el tipo de cambio y otros activos financieros relevantes para tu bolsillo.

Precio del dólar en Banco Azteca hoy 23 de septiembre

Una de las referencias más importantes para el tipo de cambio en México es Banco Azteca, pues sus ventanillas son un termómetro directo del mercado. Aquí te decimos a cuánto se cotiza el dólar para compra y venta:



Compra: $17.40 pesos

$17.40 pesos Venta: $18.84 pesos

Importante: Recuerda que los horarios de atención en las sucursales de Banco Azteca son de 9:00 a.m. a 9:00 p.m.

Precio del dólar en Tijuana hoy 23 de septiembre

La ciudad fronteriza de Tijuana, Baja California, tiene una cotización particular debido a su cercanía con Estados Unidos. Para este martes, el valor del dólar en Tijuana se ubica en $18.42 pesos.

Precio del Bitcoin (BTC) hoy 23 de septiembre

Además del dólar, otros activos financieros globales muestran movimientos importantes que impactan el panorama económico.

El Bitcoin, la criptomoneda más popular, ha registrado un comportamiento mixto. Este martes 23 de septiembre, su valor es de $112,987.66 dólares por unidad, lo que representa una ligera subida del 0.19% respecto a su cotización anterior.

En pesos mexicanos, el BTC se cotiza en $2,072,833.61 por unidad, con un incremento del 0.11% en comparación con su último cierre

Precio del petróleo hoy 23 de septiembre

Los precios del petróleo se han visto afectados por un equilibrio entre las preocupaciones geopolíticas y el nerviosismo por el exceso de oferta. Aquí su cotización para hoy: