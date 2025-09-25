Localizan vehículo en el que se llevaron a los músicos colombianos ‘B-King’ y ‘Regio Clown’

La investigación por el crimen de los músicos colombianos Byron Sánchez Salazar, conocido como ‘B-King’, y el DJ Jorge Herrera Lemos, alias ‘Regio Clown', dio un nuevo avance de última hora. Autoridades del Estado de México confirmaron el hallazgo de un vehículo en el que ambos artistas habrían sido trasladados antes de ser asesinados.

La unidad de la marca Mercedes-Benz en tono gris fue ubicada en inmediaciones del rancho El Cayón, en Tepetlaoxtoc, y quedó asegurada como parte de la carpeta de investigación.

La Fiscalía General de Justicia mexiquense informó que el inmueble donde fue localizado el vehículo permanece bajo resguardo, mientras peritos realizan pruebas para determinar si existen más indicios que ayuden a esclarecer la ruta seguida por las víctimas desde la Ciudad de México hasta el paraje carretero donde fueron hallados sus restos.

La ruta del crimen: de Polanco a la carretera México-Cuautla

De acuerdo con los reportes, los artistas fueron vistos por última vez el martes 16 de septiembre en la zona de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo. Ahí, habrían abordado un vehículo que los condujo fuera de la capital.

El trayecto terminó de forma trágica un día después, cuando sus cuerpos fueron encontrados dentro de costales en un tramo de la carretera federal México-Cuautla, en los límites de Cocotitlán y Tlalmanalco.

El gabinete de #seguridad y las fiscalías trabajan contra reloj para identificar a los responsables detrás de la muerte de los músicos colombianos Jorge Luis Herrera y Bayron Sánchez.



Este hecho ha generado indignación en #Colombiahttps://t.co/2g0wKjh9bd pic.twitter.com/30l145MWjs — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 23, 2025

El hallazgo y la identificación de las víctimas

El macabro descubrimiento ocurrió tras una llamada anónima que alertó a policías sobre bultos sospechosos a la altura de San Andrés Metla.

Al revisar el lugar, agentes estatales confirmaron que se trataba de restos humanos. Posteriormente, familiares de los músicos acudieron a la Fiscalía en Tlalnepantla para realizar la dolorosa identificación oficial.

Las autoridades mantienen bajo análisis el entorno social de las víctimas en México, así como registros telefónicos y cámaras de seguridad. Por la brutalidad del crimen, la principal hipótesis apunta a un ajuste de cuentas relacionado con crimen organizado, aunque no se descartan otras versiones, como un secuestro fallido o una venganza personal.

La localización del vehículo representa hasta ahora la pista más sólida en un caso que ha generado indignación dentro y fuera del país.