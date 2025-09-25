VIDEO: ¡Se llevan de todo! Tráiler cargado de cerveza vuelca en la México-Pirámides y desata rapiña
La volcadura del tráiler de cervezas en la autopista México-Pirámides no dejó personas lesionadas; sin embargo, ciudadanos acudieron al lugar a robar producto.
Un tráiler de doble remolque que transportaba alrededor de 60 toneladas de cerveza se volcó en la autopista México-Pirámides al caer en una cuneta, el accidente desató la rapiña entre los habitantes de la zona.
El accidente en la carretera ha generado una fila kilométrica de automovilistas debido a que la volcadura solo dejó un carril libre; la Guarda Nacional se encuentra trabajando en la zona.
🍺🚨 Otro caso de rapiña— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 25, 2025
Decenas de personas saquearon un tráiler de cerveza que volcó en la autopista México-Pirámides, km 3, en Ecatepec.
Se llevaron TODO. pic.twitter.com/pCgWBFaUl2
Robaron hasta las tarimas: Actos de rapiña tras volcadura de tráiler en Edomex
Los hechos ocurrieron a la altura del kilómetro 3, en el municipio de Ecatepec, Estado de México (Edomex), durante la madrugada de este 25 de septiembre 2025.
Decenas de personas llegaron al lugar para robar la cerveza que logró salvarse tras el incidente, incluso se llevaron las tarimas en las que estaban colocadas las latas.
Afortunadamente, el incidente no dejó personas heridas; autoridades se encuentran en la zona de los hechos.
Cierran circulación México-Pirámides; zonas afectadas
Por el momento, la circulación con dirección a las Pirámides de Teotihuacán permanece cerrada debido a las maniobras para retirar la pesada unidad.
Autoridades carreteras recomiendan a las y los conductores tomar las precauciones necesarias en caso de transitar por esta zona.