Alerta AMBER en Guanajuato: Briana, de 2 años de edad, desaparece con su madre

Las autoridades del estado de Guanajuato activaron la Alerta AMBER tras la desaparición de la bebé Briana Elizabeth Martínez García, quien apenas tiene dos años de edad.

La menor desapareció el 23 de septiembre de 2025 y fue vista por última vez con su mamá. Briana tiene 90 centímetros de estatura, cabello ondulado y de color negro, así como ojos redondos café claro.

Briana Elizabeth Martínez García desapareció en Apaseo el Grande, Guanajuato. La Fiscalía General del Estado pide a la ciudadanía que si ve o localiza a la menor desaparecida, contacte a la dependencia a los números 911 y al 800 368 62 42.

Las autoridades temen por la integridad de la menor, ya que podría ser víctima de algún delito.

Activación de la Alerta AMBER Guanajuato de la niña Briana Elizabeth Martínez García de 2 años, Apaseo el Grande, Gto. ¡Ayúdanos a localizarla!

¿Cómo funciona la Alerta AMBER?

La Alerta AMBER es un mecanismo diseñado para los casos más graves de sustracción o desaparición de menores de edad. Su principal objetivo es movilizar a la comunidad para colaborar en la búsqueda y lograr la localización del niño o niña en el menor tiempo posible y en buenas condiciones de salud.

Este sistema de emergencia se difunde a través de radio, televisión, anuncios en la vía pública, mensajes en teléfonos celulares y otros dispositivos habilitados para recibir información de este tipo.

Actualmente, la Alerta AMBER opera en al menos 27 países, incluyendo México y Estados Unidos.

Requisitos para activar una Alerta AMBER

Para activar una Alerta AMBER en México, es necesario comunicarse al número nacional 800 00 854 00, disponible las 24 horas del día, durante todo el año.

Además, los familiares del menor desaparecido deben acudir al Ministerio Público de su localidad para agilizar el trámite. Una vez confirmada la ausencia del menor y recopilada la información necesaria, la activación de la alerta es inmediata.

