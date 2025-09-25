Localizan con vida a camillero del IMSS desaparecido en Monterrey, NL

Omar Carrillo Salazar, camillero de 34 años del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), fue localizado con vida en horas recientes tras ser reportado como desaparecido el pasado 22 de septiembre en la colonia Fraccionamiento Valle del Topo Chico, en el municipio de Monterrey.

La noticia fue compartida en redes sociales por colectivos de búsqueda y personal del sector salud, informaron que el trabajador ya se encuentra a salvo y en compañía de sus seres queridos. El caso había generado una fuerte movilización en la comunidad médica y entre ciudadanos que exigían respuestas a las autoridades.

¿Qué se sabía sobre su desaparición?

Omar, de 34 años, se dirigía a su jornada laboral en el Hospital General de Zona número 21 del IMSS, ubicado en el centro de la ciudad, cuando perdió contacto con sus familiares. Según reportes extraoficiales, viajaba en un vehículo Aveo color azul y vestía su uniforme de trabajo en tonos oscuros.

Su descripción fue ampliamente difundida: cabello negro, lacio y corto; tez morena clara; una estatura aproximada de 1.75 metros y cicatrices visibles en la cabeza y la nuca. Estos detalles fueron claves en las labores de identificación y búsqueda.

La Fiscalía General de Justicia de Nuevo León había emitido la ficha oficial para su localización, mientras familiares y compañeros no cesaban en la exigencia de respuestas.

El anuncio de que Omar fue encontrado con vida generó alivio y esperanza, especialmente en un estado como el de Nuevo León que está marcado por múltiples reportes de desapariciones. Colectivos ciudadanos señalaron la importancia de no dejar solos a los familiares y continuar apoyando a quienes aún buscan a sus seres queridos.

Aunque las autoridades no han dado más detalles sobre las circunstancias de su hallazgo, la familia agradeció el apoyo recibido y pidió mantener la solidaridad hacia otras víctimas.