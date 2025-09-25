Mujer denuncia que su hija se abrió la cabeza en kínder de Yucatán y nadie la atendió

Una mujer denunció que su hija sufrió un accidente en el kínder “Nelly Ojeda de Rendón” en Ciudad Caucel, Yucatán, la pequeña se abrió la cabeza y nadie la atendió. Frida Méndez señala que hubo negligencia escolar después de que la niña sufriera una fuerte caída del columpio y permaneciera más de 30 minutos con la cabeza sangrando, sin que ninguna maestra ni personal del plantel se diera cuenta.

Frida relata que el pasado 22 de septiembre llegó como todos los días a recoger a su hija, pero al entrar al salón la encontró con el uniforme manchado de sangre y dos heridas visibles en la cabeza. Su sorpresa fue aún mayor cuando la maestra, al preguntarle qué había pasado, simplemente respondió: “No sé”.

La niña tenía sangre en su uniforme y las maestras no se dieron cuenta|Frida Méndez

La herida y la falta de reacción en la escuela

De acuerdo con la niña, el accidente ocurrió en el área de juegos alrededor de las 10:30 de la mañana. Sin embargo, su madre llegó al salón poco después de las 11:00, lo que significa que la menor estuvo más de media hora con la herida expuesta y sin atención.

Aunque los padres habían firmado previamente autorizaciones para el uso inmediato de ambulancia en caso de accidente, en este caso nadie activó los protocolos. La directora solo ofreció disculpas y continuó trabajando en su computadora.

La atención médica reveló la gravedad del accidente de la niña en el kínder

Tras salir de la escuela, los padres llevaron a la menor a recibir atención médica. La doctora que la atendió determinó que requería vigilancia neurológica por 48 horas y reposo de siete días. Además, al limpiar la herida encontraron pequeños fragmentos de piedra incrustados en la cabeza de la niña.

La pequeña tuvo sangrado y el médico la envía a revisión neurológica|Frida Méndez

La madre señaló que incluso la doctora, un taxista y otros padres de familia reaccionaron con más preocupación que el propio personal del kínder.

Decisión: dar de baja a la niña del kínder

Ante lo sucedido, Frida Méndez decidió dar de baja a su hija del preescolar. La institución le devolvió los materiales escolares y el dinero de los uniformes, pero la madre dejó claro que lo económico no era lo importante: “El dinero va y viene, lo que no tiene precio es el bienestar de mi hija. No puedo imaginar qué habría pasado si el golpe hubiera sido más grave y siguiera sin atención”.

La madre también denunció que, mientras las autoridades del plantel priorizan gastos en aires acondicionados y estudios eléctricos, los baños de las niñas están deteriorados y las áreas de juegos carecen de la supervisión necesaria.