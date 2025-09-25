Hallan sin vida a mujer dentro de una fosa en Guadalajara; su hija fue quien la encontró | ZMG

En las primeras horas de este 25 de septiembre 2025, una mujer de entre 50 a 55 años de edad, fue encontrada sin vida al interior de una fosa en Guadalajara; su hija fue quien la encontró.

Hasta el momento se desconoce la causa de muerte de esta mujer, por lo que autoridades ya activaron el protocolo de feminicidio.

Los hechos ocurrieron en las calles de la colonia Oblatos, ubicada en Guadalajara, Jalisco.

🔴#IMPORTANTE | Una mujer fue localizada sin vida al interior de un aljibe en un domicilio de la Col. Oblatos de Guadalajara.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/lHWI3xPxnP — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) September 25, 2025

Hija acude a buscar a su madre a un inmueble y la encuentra en una fosa

Los primeros informes indican que la hija de esta mujer acudió a un inmueble para buscar a su madre, al ingresar notó que no había nadie en el lugar, posteriormente se acercó a la fosa y fue ahí donde encontró el cuerpo de la víctima.

Policías municipales y paramédicos de la Cruz Roja, acudieron al lugar para intentar sacar a la persona del aljibe; sin embargo, la mujer de 50 años ya no contaba con signos vitales.

Por su parte, peritos forenses, así como policías de investigación de la Fiscalía de Guadalajara, comenzaron las investigaciones, mientras que elementos de bomberos extrajeron el cadáver para ser llevado al anfiteatro y practicar la necropsia para establecer la causa de muerte.

Balacera en vivienda de una mujer en Guadalajara; es el tercer ataque en menos de 15 días

Una vez más, una balacera en una vivienda Guadalajara, generó la activación de la policía municipal en las calles de la colonia moderna; este es el tercer ataque en menos de 14 días. Hasta el momento no hay detenidos.

Autoridades localizaron a una mujer, que aseguró que unos sujetos abordo de un vehículo comenzaron a disparar en contra del inmueble. Afortunadamente, no hubo personas heridas.

Elemento de la policía aseguraron que ya se cuentan con las medidas necesarias para resguardar la integridad de esta mujer. Las autoridades buscan más pistas para dar con los responsables.

🔴#IMPORTANTE | Una vez más agredieron con arma de fuego un domicilio de la calle Nicolás Regules y J. Romo en la Col. Moderna de Guadalajara, de igual manera un vehículo fue incendiado. Una mujer advirtió podría ser su ex pareja sentimental.



Con Información: René Hernández,… pic.twitter.com/tYEc64n13P — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) September 25, 2025

¿Qué hacer en caso de balacera en México?

La violencia en México no para, por ello, es importante estar preparados y saber qué hacer en caso de estar en situaciones peligrosas, pero ¿qué hacer en caso de una balacera?

