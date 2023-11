¿Cuál es el origen de “Mi primera chamba”, la canción viral de TikTok? Fue hecha con IA

“Mi primera chamba, me acuerdo del día en que de la chamba yo me enamoré”: Seguramente has escuchado o visto algún video con este increíble audio en el que se presenta a las personas cometiendo fatídicos errores en su trabajo. Esta tendencia nos ha dejado incontables carcajadas, pero, ¿de dónde salió?

La historia comienza gracias a un usuario de TikTok llamado Ignacio Molina Mercado (@bluegrave_), quien tuvo la extraordinaria idea de crear la composición basada en la melodía de ‘Si La Calle Llama’ del reconocido rapero Eladio Carrión; sin embargo, su éxito se debe gracias al gran uso que le han dado los internautas a través de la plataforma.

¿Cómo crearon la canción “Mi primera chamba” con Inteligencia Artificial?

Si bien la canción de “Mi primera chamba” se encuentra basada en la melodía de Eladio Carrión, el rapero no tiene nada que ver con su éxito, pues esta versión fue producida con ayuda de la Inteligencia Artificial, ya que fue el usuario de TikTok Ignacio Molina quien pidió al algoritmo una rolita como esta.

Y aunque ‘Bluegrave’, como se hace llamar el usuario de TikTok, nunca imaginó la enorme aceptación que tendría por los usuarios de la plataforma, hoy en día es tendencia a nivel mundial por mostrar de situaciones graciosas y bochornosas en diferentes empleos.

Pese a que la canción fue creada con apoyo de la Inteligencia Artificial, el artista Eladio Carrión no ha tenido reparo en emplear la melodía en algunos de sus conciertos, donde incluso ya cantó por primera vez “Mi primera chamba” de su voz y boca.

ELADIO CARRIÓN cantando “MI PRIMERA CHAMBA” es lo mejor que vas a ver hoy pic.twitter.com/8kKXPMw50U — ‏ًً (@spotyfrase) October 22, 2023

Los mejores videos en TikTok de “Mi primera chamba”

Hoy en día la tendencia ha llegado muy lejos, porque ahora al entrar a TikTok no podemos dejar de ver material con el audio de “Mi primera chamba”, (no es queja). Y como nunca es demasiado, a continuación te dejamos una pequeña recopilación de los mejores videos, ¿cuál es tu favorito?

¿Cómo se hacen canciones con IA?

A prácticamente nada de terminar el 2023, la Inteligencia Artificial sigue haciendo de las suyas, porque hoy en día cualquiera puede crear una canción con la voz o melodía de su artista favorita solo con la ayuda del internet.

La Inteligencia Artificial puede tomar ideas musicales de los diferentes usuarios y transformarlas en algo completamente único a través de algoritmos complejos, patrones y tendencias en la música existente.