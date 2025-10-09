Lluvias golpean la Sierra Gorda: suspenden clases y habilitan albergues en Jalpan

Las intensas lluvias que se han registrado en los últimos días en la Sierra Gorda de Querétaro han generado afectaciones que mantienen en alerta a autoridades estatales y municipales. Debido al riesgo por el incremento de los caudales y los deslaves, la Unidad de Servicios para la Educación Básica en el Estado de Querétaro (USEBEQ) decidió suspender clases este viernes 10 de octubre en varios municipios de la región.

La medida busca proteger a estudiantes, docentes y padres de familia ante las condiciones climatológicas adversas, que podrían continuar en las próximas horas, según el pronóstico de la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Municipios que no tendrán clases este 10 de octubre en Querétaro

La suspensión de actividades escolares aplica en los municipios de Arroyo Seco, Jalpan de Serra, Landa de Matamoros, Pinal de Amoles y Peñamiller, donde las lluvias han provocado deslaves, cortes carreteros y aumento de niveles en presas y arroyos. Incluso la corriente agua arrastró a una patrulla y varios vehículos más. Hasta el momento no hay reporte de víctimas.

¡Atencion! 🚨 Patrulla es arrastrada por la corriente en #Jalpan tras el desbordamiento del río ⚠️ Evita zonas cercanas y toma precauciones

En el resto del estado, las clases continuarán de manera presencial y con normalidad, aunque las autoridades educativas recomendaron a las familias mantenerse atentas a los canales oficiales por si se presentan nuevos avisos.

Protección Civil de Querétaro mantiene vigilancia en ríos y presas

La Coordinación Municipal de Protección Civil de Jalpan informó que continúan los recorridos de vigilancia en los cuerpos de agua de la zona. En su último reporte, la dependencia señaló que la Presa de Jalpan ha comenzado a desbordarse y que el Arroyo del Real presenta un incremento en su caudal.

Para cualquier emergencia, se mantienen activos los números de atención:



Seguridad Pública: 441 296 1515

Bomberos Jalpan: 441 296 1195

Cruz Roja: 441 296 0611

Brigadas trabajan sin descanso ante la emergencia de lluvias en Querétaro

Desde la madrugada, las brigadas camineras realizan trabajos de limpieza y retiro de material en la Carretera Federal 120, con el objetivo de mantener abierta la vía y garantizar la movilidad. En coordinación con autoridades estatales y municipales, también se llevan a cabo acciones de auxilio a la población, retiro de árboles y labores de abanderamiento preventivo para evitar accidentes.

El presidente municipal Rubén Hernández instruyó a todas las áreas del Gobierno de Jalpan a mantenerse en alerta y brindar apoyo a las familias que resultaron afectadas por las lluvias.

Habilitan albergues y apoyo alimentario en Querétaro

Como medida de apoyo, el SMDIF Jalpan y el Albergue Hospitalario ofrecen alimentos y refugio a quienes lo necesiten. Las autoridades locales invitaron a la población a acudir o a reportar casos de personas en situación vulnerable para recibir asistencia inmediata.

Aunque no se han dado cifras oficiales sobre los daños ocasionados, los equipos de emergencia continúan evaluando la situación y atendiendo los puntos más críticos de la región.