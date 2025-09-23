DEA decomisa droga presuntamente del CJNG; caen 5 personas

La Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos informó que realizó un decomiso de metanfetamina, la cual está presuntamente ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En un comunicado, la dependencia detalló que decomisó más de 450 kilogramos de metanfetamina en un complejo de departamentos y en una vivienda en el condado de DeKalb, en el estado de Georgia, durante la semana pasada.

La DEA mencionó que identificó a uno de los principales traficantes quien presuntamente trabajaba para el CJNG.

“El CJNG representa una amenaza significativa para la seguridad pública, la salud pública y la seguridad nacional de Estados Unidos. La DEA atacará todos los niveles de su cadena de suministro para desmantelar y destruir sus redes”, mencionó Robert J. Murphy, agente especial a cargo de la División de Atlanta de la DEA.

¿Quiénes son los detenidos por la DEA?

La agencia estadounidense señaló que detuvo por estos hechos a Wilber Castellanos Villazana, Yamilet Calixto Sotelo, Jorge Lorenzo Manzanarez, Esteban Jacobo-Suárez y Damien Gómez-Guijarro, de los cuales los cuatro primeros son migrantes indocumentados provenientes de México y además Suárez fue deportado de Estados Unidos en dos ocasiones.

Los detenidos ya comparecieron ante un tribunal federal, bajo los cargos de posesión con intención de distribuir metanfetamina.

¿Cómo detuvieron a las personas con droga en Georgia?

La DEA detalló que Wilber Castellanos presuntamente vendió un kilo de metanfetamina a un agente encubierto de la agencia el 15 de septiembre de 2025. Después, captaron al mismo sujeto vendiendo drogas a otras dos personas desde un automóvil.

Dos días después, Esteban Jacobo-Suárez y Damien Gómez-Guijarro supuestamente vendieron un kilogramo de metanfetamina a un agente encubierto en una gasolinera en las afueras de Stone Mountain, Georgia.

El 18 de septiembre de 2025, los agentes vieron a los dos sujetos que colocaban una bolsa de basura negra en la parte trasera de un auto. Tras registros posteriores hallaron 10 kilogramos de metanfetamina, así como más de 100 kilos en una residencia, un arma de fuego y alrededor de 12 mil dólares en efectivo.

El 19 de septiembre de 2025, los cinco detenidos ya fueron acusados formalmente por las autoridades.