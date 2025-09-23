Niña de 11 años es atropellada y muere en Chile; arrestan al conductor

Una niña de solo 11 años perdió la vida de forma instantánea tras ser atropellada por una camioneta roja en el sector de Quelhue, región de La Araucanía, Chile. El accidente ocurrió en la noche del 18 de septiembre de 2025, aproximadamente a las 21:30 horas, mientras la menor, Scarlett Delgado, caminaba junto a su tío José Reyes, de 31 años, y otra persona más por la ruta CH-199.

El conductor de la camioneta, Javier Cuevas Barazarte, de 42 años, perdió el control del vehículo y embistió tanto a Scarlett como a su tío, proyectándolos a varios metros. La niña falleció instantáneamente mientras que su tío resultó gravemente herido y permanece hospitalizado, aunque sin riesgo para la vida, en un centro de salud de la zona.

Conductor quedó detenido por conducir en estado de ebriedad

Autoridades confirmaron que Javier Cuevas fue detenido en el lugar tras ser sometido a la prueba del alcoholímetro, la cual determinó que manejaba bajo los efectos de bebidas embriagantes.

Además, el conductor ya contaba con antecedentes policiales previos por conducir en estado de ebriedad, lo que agrava su situación legal.

Actualmente, Javier Cuevas se encuentra privado de libertad y enfrentó una audiencia para informarle los cargos el lunes 22 de septiembre en el Juzgado de Garantía de Villarrica.

Tras ello, el sujeto enfrenta el cargo de conducción en estado de ebriedad, con resultado de muerte y lesiones graves, con licencia de conductor suspendida. El hombre de 42 años quedó en prisión preventiva. Además, Cuevas había consumido cocaína antes de conducir el auto. Incluso su abogado había alegado que su cliente quería internarse para tratar sus adicciones y así evitar la cárcel, lo que fue rechazado por el juez.

¿Cuántos muertos han ocurrido por accidentes de tránsito en Chile?

Del 17 al 20 de septiembre, los accidentes de tránsito dejaron 17 muertos en 456 siniestros sucedió en Chile, aseguró el cuerpo de Carabineros, días donde se celebran las fiestas patrias en el país sudamericano.

En comparación, en las celebraciones del 2024, que duraron cinco días, dejó un saldo de 61 fallecidos y mil 546 accidentes de tránsito.