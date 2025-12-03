Ella era Alexandra, una joven estudiante de la BUAP que murió en el río de Pancho Poza, Veracruz

El pasado 30 de noviembre fue recuperado el cuerpo de una joven de 18 años que murió ahogada en un río de la reserva natural de Pancho Poza, en Veracruz. Días después, autoridades confirmaron que se trataba de Alexandra Abigaíl Narváez Lara, una estudiante universitaria originaria de Sierra de Agua, en el municipio de Perote, quien cursaba la licenciatura en Derecho en una universidad de Puebla.

¿Cómo falleció Alexandra Abigaíl?

De acuerdo con los primeros reportes, Alexandra convivía con un grupo de personas cuando decidió ingresar al cuerpo de agua. En cuestión de segundos, la corriente la arrastró y ya no logró volver a la superficie.

Elementos de rescate llegaron a la zona para iniciar la búsqueda y, tras varios minutos, localizaron el cuerpo, que fue trasladado a Servicios Periciales, identificado y posteriormente entregado a sus familiares para darle sepultura.

Cuando los cuerpos de emergencia llegaron a las inmediaciones de la cascada, en coordinación con Seguridad Pública Municipal de Altotonga, encontraron en el fondo del río el cuerpo de una joven aparentemente sin signos vitales.

El área fue acordonada y se dio aviso al Ministerio Público para el levantamiento correspondiente. Después del peritaje, comenzaron las labores de recuperación, que se extendieron por más de dos horas debido a la oscuridad, la profundidad superior a 2.5 metros y la fuerte corriente del río.

Para ello fue necesario utilizar el equipo de rescate de aguas rápidas de la delegación, mientras que elementos capacitados, identificados como Tavo Peña y Ramón Perdomo, se sumergieron para efectuar la extracción. Una vez recuperado el cuerpo, fue entregado al Servicio Médico Forense de Perote para continuar con los trámites legales.

El Escuadrón Nacional de Rescate, delegación conurbada Altotonga-Atzalan, expresó sus condolencias a la familia por la irreparable pérdida de la joven.

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla lamenta la pérdida de Alexandra

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), confirmó el fallecimiento y publicó un mensaje en redes sociales para expresar sus condolencias: “Nos unimos a la profunda pena que embarga a la familia de nuestra alumna. Expresamos nuestro más sincero y solidario acompañamiento en este difícil momento”.

"La institución expresa el más sincero pésame a la familia Narváez Lara, amigos y compañeros", se lee en el mensaje publicado en Facebook.