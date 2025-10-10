¡Emergencia en Veracruz! Clínica del IMSS bajo el agua tras paso de tormenta tropical “Jerry”

Una vez más, el sector salud en Veracruz enfrenta los estragos de las lluvias torrenciales. La Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 14 “Adolfo Ruiz Cortines” del IMSS quedó inundada, afectando su área de archivos y poniendo en riesgo información vital de los pacientes.

Clínica del IMSS se inunda tras lluvias en Veracruz: Hay archivos bajo el agua

La Unidad Médica, ubicada en la avenida Cuauhtémoc en la zona norte de Veracruz, sufrió una fuerte inundación en su área de expedientes debido a las intensas lluvias provocadas por la Tormenta Tropical “Jerry”.

Usuarios y trabajadores compartieron en redes sociales imágenes y videos donde se observa cómo el agua ingresó al área de archivos, empapando carpetas, documentos e historiales clínicos.

En los videos se puede apreciar la sorpresa y preocupación de los empleados, mientras el agua aún gotea del techo. La situación pone en riesgo información médica fundamental para la atención de los pacientes, reflejando nuevamente que en México, el sector salud tiene grandes deficiencias que al día de hoy siguen sin ser reparadas o bien, ignoradas.

Así quedó el área de archivo de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 14 “Adolfo Ruiz Cortines” del @Tu_IMSS en #Veracruz, tras las fuertes lluvias por la #TormentaTropical "Jerry".



Al respecto, el instituto informó que se realizaron trabajos de reparación,… pic.twitter.com/l4wdVT9vQA — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 10, 2025

¿Qué dijo el IMSS por la clínica inundada en Veracruz?

El IMSS informó que se realizaron trabajos de reparación, acordonamiento del área y movilización de la documentación, aunque hasta el momento no ha emitido una declaración oficial sobre las causas del incidente ni medidas a largo plazo para evitar que vuelva a suceder.

Se espera que den más información en las próximas horas.

Lluvias continuarán este 10 de octubre en Veracruz

El Pronóstico Meteorológico Nacional indica que las lluvias continuarán en Veracruz, ya que la Tormenta Tropical Priscilla se desplaza hacia la costa occidental, manteniendo vientos y precipitaciones fuertes. Se esperan lluvias puntuales torrenciales con rachas de viento de hasta 40 km/h, especialmente en la zona norte del estado.

El desbordamiento de ríos y arroyos, como el Río Tecolutla en Gutiérrez Zamora, ha provocado inundaciones en calles y viviendas, agravando la situación. Las autoridades locales señalan que parte del problema se debe al escurrimiento de agua proveniente del estado de Puebla.