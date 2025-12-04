Adolescentes desaparecen en varios municipios de Edomex: Activan Alerta Amber urgente

Al menos cuatro adolescentes desaparecieron en las últimas horas, en diferentes municipios del Estado de México (Edomex), por lo que se activó la Alerta Amber de manera urgente para localizarlos, ya que podrían ser víctimas de algún delito.

La Fiscalía mexiquense emitió la ficha de búsqueda por la joven Alejandra Leilani Tercero Castro, de 13 años. Fue vista por última vez el 2 de diciembre en el municipio de Toluca, cuando salió de su casa y sus familiares ya no supieron de ella.

La adolescente es de complexión delgada, mide 1.45 metros de altura y el día que desapareció, vestía una sudadera roja. Como señas particulares, tiene un lunar en el lado izquierdo de la boca y una cicatriz en la ceja izquierda.

En Edomex también buscan a Carlos David Bonilla Escamilla, de 17 años, quien desapareció el 1 de diciembre en la colonia La Ermita, del municipio de Apaxco, luego de salir de su domicilio.

Según la ficha de búsqueda, Carlos David usaba un pantalón azul marino, una sudadera verde militar y tenis blancos. Tiene una cicatriz en el codo y otra en el abdomen, dos señas particulares que podrían ayudar a agilizar su localización.

📍Tu apoyo es importante, ayúdanos a difundir, cualquier información para localizar a la siguiente persona comunícate al 📞 800 890 2940 Alerta Amber EDOMEX y ☎️ 800 7028 770 #FiscalíaEdoméx. pic.twitter.com/0r5XSKwPUD — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) December 4, 2025

Buscan a hermanas desaparecidas en el municipio de Zumpango

La Alerta Amber también se activó por la desaparición de dos adolescentes, una de ellas es Esbeidy Itzel Alanís Téllez, de 16 años, de quien se desconoce la vestimenta que usaba el día que su familia perdió comunicación con ella, el pasado 2 de diciembre.

El otro reporte corresponde a Brenda Alejandra Alanís Téllez, de 13 años, quien desapareció el mismo día y se desconoce la ropa que usaba; sin embargo, como seña particular, las autoridades confirmaron que tiene un lunar en el ojo izquierdo.

¿Dónde reportar algún dato para desaparecidos con Alerta Amber?

Cualquier dato que ayude a ubicar a los adolescentes puede reportarse al número de la Alerta Amber en Edomex, que es 800 89 029 40, o al número de Alerta Amber México que es 800 00 854 00.

También están disponibles los números de Locatel, desde la Ciudad de México el número es (55) 5658 1111, mientras que en Edomex se puede llamar al (722) 167 88 08.

