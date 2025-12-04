¿Simulacro de ataque armado? Así la inseguridad en México: Aeropuerto de Toluca convoca a simulación

El Aeropuerto Internacional de Toluca (AIT) se prepara para llevar a cabo una actividad clave dentro de su calendario de ejercicios de seguridad y planes de respuesta inmediata ante situaciones críticas: un simulacro de ataque armado. La terminal aérea ha programado una simulación específica enfocada en la respuesta a una agresión con armas dentro de sus instalaciones.

El Aeropuerto Internacional de Toluca realizará un simulacro de ataque armado el 4 de diciembre de 2025

Esta práctica, enmarcada en los procedimientos rutinarios de seguridad de la institución, tiene como finalidad primaria reforzar los mecanismos de acción establecidos y poner a prueba la eficiencia de la coordinación entre los diversos equipos de respuesta y protección que operan en el aeródromo.

Las autoridades de la administración aeroportuaria, ubicadas en el municipio de Toluca, en el Estado de México, han emitido un llamado a la tranquilidad. El mensaje está dirigido a todos los usuarios, incluyendo personal operativo, arrendatarios de espacios comerciales y visitantes, solicitándoles que mantengan la calma durante el desarrollo de la maniobra, ya que se trata de un ejercicio planificado y preventivo.

El ejercicio busca reforzar la seguridad y coordinación de respuesta ante situaciones críticas

El evento de seguridad está programado para llevarse a cabo este jueves, 4 de diciembre de 2025. El simulacro de agresión armada se iniciará puntualmente a las 12:50 horas, según su información. A esa hora, se activará formalmente el conjunto de protocolos diseñados específicamente para manejar un escenario de incursión armada en el recinto de la entidad mexiquense.

Durante la simulación, se podrá observar una movilización evidente de equipos de seguridad y vehículos de emergencia, elementos fundamentales que intervendrán para garantizar la efectividad de la práctica de seguridad en el aeródromo. Cabe subrayar que este tipo de entrenamientos se ejecutan de forma periódica en diversas terminales aéreas a nivel global, con el propósito esencial de asegurar una capacidad de reacción oportuna y eficiente frente a posibles amenazas en la vida real.

Se aconseja a los viajeros mantener la calma y acatar las directrices durante el simulacro

Dado que se procederá a la activación de un protocolo de seguridad en el Aeropuerto de Toluca, se han emitido algunas sugerencias para aquellas personas que tengan actividades programadas cerca de la hora del evento. Si usted tiene un vuelo programado para la tarde del jueves indicado, se aconseja estar atento y participar en la práctica de seguridad manteniendo la serenidad.

Las recomendaciones específicas a seguir durante la ejecución del protocolo son las siguientes: