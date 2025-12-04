Hay bloqueos de agricultores en estas carreteras de México HOY: Lista de vialidades afectadas

Alerta vial urgente en distintas zonas del país debido a nuevos bloqueos en carreteras protagonizados por agricultores inconformes con la reforma a la Ley de Aguas Nacionales HOY 4 de diciembre . Desde temprano, la Guardia Nacional Carreteras reportó cierres totales y parciales en vialidades estratégicas de Guanajuato, Zacatecas, Querétaro y Chihuahua, afectando el tránsito hacia ciudades clave y complicando el traslado de cientos de conductores.

Caos vial en carreteras por bloqueos de agricultores HOY

En Guanajuato, continúan los cierres en los kilómetros 136+890 de la Salamanca–León; 62+000 de la Querétaro–San Luis Potosí; 55+000 en la Irapuato–Zapotlanejo; y 32+500 en la Querétaro–Irapuato.

#TomePrecauciones en #Guanajuato continua cierre total de circulación por presencia de personas cerca del km 136+890 de la carretera Salamanca - León con dirección a Irapuato, Leon y Silao. Atienda indicación vial. — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) December 4, 2025

En todos los casos, la circulación está completamente detenida por presencia de grupos de manifestantes, lo que ha derivado en largas filas de vehículos detenidos en ambos sentidos.

En Zacatecas, la situación es similar: permanecen bloqueadas rutas como la Zacatecas–Saltillo, Guadalajara–Zacatecas, Aguascalientes–Zacatecas y Zacatecas–Durango. La caseta Osiris también sigue cerrada, afectando los accesos hacia la región norte; los reportes indican que los cierres podrían prolongarse durante varias horas.

#TomePrecauciones en #Guanajuato continua cierre parcial de circulación por presencia de personas cerca del km 062+000 de la carretera Querétaro- San Luis Potosí con dirección a Querétaro Atienda indicación vial. — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) December 4, 2025

En Querétaro, la caseta Palmillas presenta circulación intermitente, mientras que en Chihuahua se mantienen bloqueos en varias rutas que conectan con Ciudad Juárez y Delicias, entre ellas el Puente Internacional Zaragoza y la carretera "Guadalupe Tornillo".

¿Por qué los agricultores realizan bloqueos HOY en carreteras de México?

Las manifestaciones en carreteras de México se originan por el rechazo a la reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Aunque se incorporó un ajuste que permite heredar concesiones de agua, los agricultores señalan que el resto del proyecto vulnera sus derechos, limita su acceso al recurso y pone en riesgo su actividad productiva.

Los líderes del movimiento advierten que la propuesta impediría que las concesiones de agua se transfieran entre particulares, lo que obligaría a devolverlas al Estado para su reasignación; para los productores, esto representa la pérdida del valor agrícola de sus tierras, pues sin permiso de uso del agua no pueden heredarlas ni venderlas.

Agricultores advierten de nuevos bloqueos masivos en carreteras de México

Representantes del sector agrícola, que agrupan a productores de más de 25 estados, acusan que el Congreso incumplió acuerdos previamente alcanzados y aseguran que intensificarán las protestas si el dictamen avanza.

Los agricultores no descartan ampliar los bloqueos en carreteras, garitas y aduanas, lo que podría generar afectaciones mayores en las próximas horas.