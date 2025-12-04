Unidades Móviles para Mega Jornada de Mastografías Gratis en Edomex: Conoce fecha y ubicación exacta

El Edomex activó una Mega Jornada de salud para acercar las Unidades Móviles de atención a mujeres que necesitan realizarse mastografías sin costo. La iniciativa busca reducir las barreras que muchas enfrentan para acceder a estudios oportunos y, al mismo tiempo, reforzar la prevención del cáncer de mama en distintas comunidades. Estas Mastografías Gratis forman parte de la estrategia estatal de medicina preventiva.

Las Unidades Móviles recorrerán diversos municipios del Edomex durante diciembre, llevando el servicio directamente a mujeres mayores de 40 años; el objetivo es facilitar el acceso a mastografías sin necesidad de traslados largos o gastos adicionales.

Los estudios son completamente gratis y estarán disponibles en puntos previamente calendarizados.

¿Cuáles son los requisitos para obtener mastografías gratis en la Unidades Móviles en el Edomex?

Para acudir a las Unidades Móviles, las mujeres deberán llevar identificación oficial, CURP y asistir con ropa de dos piezas. El día del estudio se recomienda no usar desodorante, perfume, crema o talco en axila o pecho, ya que estos productos pueden alterar los resultados de las mastografías.

Recuerda que este servicio es gratis, por lo que no se solicita pago ni inscripción previa.

Unidades Móviles para Mega Jornada de Mastografías Gratis en Edomex: Fechas programadas



Ixtlahuaca – 4 de diciembre

Aculco – 5 de diciembre

Texcoco (Recinto Ferial) – 10 de diciembre

Tecámac (Parque Sierra Hermosa) – 15 de diciembre

La Mega Jornada surge en un contexto donde el cáncer de mama continúa siendo una de las principales causas de muerte en mujeres mexicanas. En el país, miles de casos se detectan cada año y el acceso tardío a servicios médicos sigue siendo un desafío; por eso, las Unidades Móviles representan una oportunidad clave para que más mujeres del Edomex accedan a mastografías y detección temprana sin costo.

Las autoridades insisten en que la detección oportuna salva vidas, y estas Mastografías Gratis buscan justamente dar una herramienta real para enfrentar esta enfermedad.

Las Unidades Móviles continuarán recorriendo el Edomex durante la temporada, acercando estudios esenciales a quienes más los necesitan.