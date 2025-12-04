¡Doble tragedia en la ZMG! Joven choca y cae en socavón de 10 metros en Guadalajara; lo encuentran deambulando y con heridas graves

Un joven que manejaba por las calles de Guadalajara, cuando perdió el control de su vehículo y termino estrellándose sobre la Glorieta de la Av. México; a su paso derribo algunos semáforos y el automóvil quedó destruido.

A pesar de que la víctima logró salir del vehículo a su propio pie, no se percató que había un profundo socavón, de aproximadamente 10 metros de profundidad, y cayó al vacío: familiares perdieron contacto con el joven tras su caída

Bomberos y paramédicos de Guadalajara, ideaban un plan para sacar al joven de aquel socavón.

Posteriormente un reporte al 9-1-1, alertó sobre un joven, con las características del sujeto accidentado, que deambulaba por el paso desnivel de la Av. Adolfo López Mateos; la víctima tenía algunas manchas de sangre en el cuerpo.

El joven presentaba múltiples contusiones y heridas en la cabeza, rostro y brazos debido al choque y a la caída en el socavó; su estado de salud es grave.

🔴#IMPORTANTE | Tras un choque, cayó a un socavón en la glorieta de Av. México y López Mateos.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/pXJZFdFyq5 — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) December 4, 2025

Matan a balazos a comerciante de hamburguesas en Guadalajara; le dispararon en la cabeza.

Un comerciante de hamburguesas, de aproximadamente 40 años de edad, fue atacado a balazos en calles de la colina 8 de Julio, en Guadalajara, Jalisco; a pesar de ser trasladado al hospital, el sujeto perdió al vida.

Aparentemente, un grupo de sujetos se aproximaron hacía él y le dispararon a sangre directamente en la cabeza. Familiares de la víctima lo trasladaron de emergencia a un hospital; sin embargo, horas después el hombre falleció.

Hasta el momento se desconoce la razón por la que el vendedor de hamburguesas en Guadalajara fue atacado; autoridades investigas los hechos para dar con los responsables.

🔴#IMPORTANTE | Atacan con arma de fuego a un comerciante en calles de la Col. 8 de Julio, la víctima murió en un hospital.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/2KuK9iOk1N — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) December 4, 2025

¡Arrasa con todo a su paso! Joven pierde el control de su camioneta y se estrella contra jardineras en Guadalajara; niña de 10 años herida

En las primeras horas de este 4 de diciembre 2025, se registró un aparatoso accidente en calles de la colonia Analco, en Guadalajara; el incidente dejó un saldo de dos personas heridas, entre ellas una niñas de 10 años de edad.

Aparentemente, el conductor del automóvil perdió el control tras el corte de circulación que le hizo otro vehículo, por lo que terminó impactándose contra una zona de bolardos, posteriormente circuló una cuadra por las jardineras de concreto derribando árboles a su paso.

El saldo fue una mujer de la tercera edad y una niña de 10 años con múltiples contusiones, mientras que el conductor, un joven de 25 años de edad, resultó completamente ileso. El vehículo fue catalogado como pérdida total.

Las heridas fueron trasladadas a un hospital para poder ser atendidas; se desconoce su estado actual de salud.

🔴#IMPORTANTE | Se impactaron en contra de unas jardineras y bolardos en calles de la Col. Analco.



Con información: René Hernández, (@Renee_Hdez). pic.twitter.com/t9jAnPWwOC — Tv Azteca Jalisco (@TVAztecaJalisco) December 4, 2025

¡En su propia casa! Atacan a balazos a un hombre al salir de su domicilio en calles de El Salto

Un hombre que salía de su domicilio ubicado en calles de la colonia Las Pintas Las Pintas, en el municipio de El Salto, Jalisco, fue atacado a balazos; la víctima está en estado grave de salud.

Al escuchar las detonaciones, la víctima intentó correr; sin embargo, se desplomó unos cuantos metros más adelante. Familiares de la víctima lo trasladaron de emergencia a un hospital, al que fue ingresado en estado de shock.

Vecinos aseguran haber escuchado al menos cinco detonaciones de arma de fuego; la víctima presenta múltiples impactos en el cuerpo.

Autoridades acudieron a la escena del crimen, en la que se encontraron con algunas machas de sangre. Hasta el momento no se sabe nada de la identidad de los agresores, así como de la razón por la efectuaron el ataque a balazos; autoridades ya investigan los hechos.