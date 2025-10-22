Abaten a “El Morral”, líder de célula de “Los Chapitos” en Sinaloa, y detienen al “Mono Canelo”, coordinaba ataques contra “Los Mayos”

Un reciente operativo desarrollado en Culiacán, capital del estado de Sinaloa, culminó con la aprehensión de seis individuos identificados como supuestos integrantes de la estructura conocida como “Los Chapitos”. El suceso, originado por un choque armado, resultó en el arresto de los presuntos criminales, además de la neutralización del hombre señalado como líder de la célula.

La persona que fungía como el cabecilla principal de esta facción fue abatida durante el desarrollo de la confrontación. Luis Ezequiel Rubio Rodríguez, alias “El Morral”. Con su baja, la agrupación pierde a quien dirigía sus operaciones internas.

Entre los sujetos asegurados por las fuerzas de seguridad se encuentra José Manuel, apodado “Mono Canelo”. Este individuo es señalado por las autoridades como el presunto encargado del reclutamiento de sicarios y de la coordinación directa de ataques dirigidos contra el grupo antagónico denominado “Los Mayos”.

Arresto de “Mono Canelo” y “El Chango”, figuras clave en la organización delictiva

Otro de los detenidos clave es Juan Carlos, a quien se le conoce por el sobrenombre de “El Chango”. Las investigaciones apuntan a que su rol dentro de la organización consistía en la responsabilidad de custodiar, movilizar y repartir armamento. Su labor era crucial para asegurar que los grupos de asalto de la célula dispusieran del arsenal necesario para sus actividades ilícitas.

En total, seis individuos, vinculados presuntamente a la organización de “Los Chapitos”, fueron puestos a disposición de las autoridades tras la acción en Culiacán. Esta intervención logró la desarticulación de una parte de la estructura, resultando en la captura de Juan Carlos y José Manuel, junto con otros cuatro sujetos cuyos roles específicos no fueron detallados en el informe. La operación marca un revés en la estructura operativa y de liderazgo del grupo criminal en la región.

