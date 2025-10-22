¡Tragedia en la Del Valle! Joven cae del séptimo piso de un edificio; autoridades investigan | Mientras Dormía

En la madrugada de este 22 de octubre 2025, mientras usted dormía, se registró la muerte de un hombre, de 25 años de edad, tras caer de un séptimo piso en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez.

El cuerpo del joven quedó tendido sobre la banqueta, fue cubierto con una sábana de color azul.

Actualmente, la policía capitalina continúa con las investigaciones sobre la muerte del joven.

#MientrasDormía | Joven muere al caer de un séptimo piso en la Del Valle, CDMX



La Policía Capitalina investiga la muerte de un hombre de aproximadamente 25 años que perdió la vida tras caer de un séptimo piso en la calle San Francisco, Colonia Del Valle, @BJAlcaldia. El… pic.twitter.com/nxoi8TlWh2 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 22, 2025

Vecinos alertaron a las autoridades por un fuerte golpe afuera del edificio

Los primeros informes indican que la tragedia ocurrió alrededor de las 2 de la mañana de este miércoles, cuando vecinos del inmueble escucharon un fuerte golpe afuera del edificio; llamaron a la ambulancia.

Minutos después arribaron varias ambulancias y elementos de la policía, quienes confirmaron que el joven de 25 años ya no contaba con signos vitales.

Peritos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México recolectaron evidencias y realizaron el levantamiento del cuerpo, para poder trasladarlo al anfiteatro correspondiente.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado si se trató de un accidente o de un acto intencional.

Cae árbol de 10 metros en barda perimetral del panteón San Isidro

En otro punto de la Ciudad de México, un árbol de aproximadamente 10 metros de altura cayó sobre la barda perimetral del panteón San Isidro.

Personal del heroico cuerpo de bomberos y de servicios urbanos arribaron al lugar de los hechos para retirar el árbol con ayuda de una grúa y sierras mecánicas; cortaron el tronco y las ramas que obstaculizaban la vialidad.

La caída del árbol no dejó personas lesionadas, únicamente daños a la barda, la cual será evaluada, para determinar si existe alguna afectación estructural; la caída generó caos vial por más de una hora.

¿Qué pasa si cae un árbol en mi casa en la CDMX?

¡Atención, capitalinos! Si un árbol cae en tu casa en la Ciudad de México, inmediatamente llama al 9-1-1, para que servicios de emergencia acudan al lugar para atender los hechos.

También puedes reportar el accidente a través de la aplicación “Reporte Ambiental”, al número de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) 55 5277 4177. O al de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) 5683 2222.

Autoridades recomiendan que en caso de verse afectado, no se mueva el árbol, además de evacuar la propiedad.