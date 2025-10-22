Logo InklusionSitio accesible
Retrasos, líneas lentas y más: Así amanece el Metro CDMX HOY 22 de octubre

¡Que no se te haga tarde! Consulta en FIA cómo va el avance de trenes en la red del Metro CDMX hoy 22 de octubre y llega a tiempo a tu destino.

Escrito por: César Contreras, Iveth Ortiz
Vagón del Metro CDMX.
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy?|X metrocdmx.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el seguimiento en vivo y minuto a minuto del avance de trenes en el Metro CDMX, para que planees tus traslados y evites contratiempos al usar el Sistema de Transporte Colectivo (STC) este miércoles 22 de octubre de 2025.

Recuerda: la Línea 1 del Metro continúa en proceso de modernización, por lo que el servicio únicamente opera entre Pantitlán y Chapultepec, en ambos sentidos. Las estaciones Observatorio, Tacubaya, Juanacatlán y Chapultepec permanecen cerradas; sin embargo, puedes llegar a ellas mediante el servicio emergente de autobuses RTP disponible para los usuarios.

EN VIVO

Problemas en San Lázaro Línea 1

Usuarios reportan que asolo hay un acceso abierto a la estación San Lázaro de la Línea 1, lo que genera aglomeraciones.

Línea 1 lenta

La Línea 1, que opera entre Pantitlán a Chapultepec, está saturada de personas y con avance lento de trenes, aseguran usuarios.

¿Qué pasa en la Línea 7?

Usuarios señalan que los trenes se detienen por 10 minutos en la Línea 7, que corre de Barranca del Muerto a El Rosario.

