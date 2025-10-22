Retrasos, líneas lentas y más: Así amanece el Metro CDMX HOY 22 de octubre
¡Que no se te haga tarde! Consulta en FIA cómo va el avance de trenes en la red del Metro CDMX hoy 22 de octubre y llega a tiempo a tu destino.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el seguimiento en vivo y minuto a minuto del avance de trenes en el Metro CDMX, para que planees tus traslados y evites contratiempos al usar el Sistema de Transporte Colectivo (STC) este miércoles 22 de octubre de 2025.
Recuerda: la Línea 1 del Metro continúa en proceso de modernización, por lo que el servicio únicamente opera entre Pantitlán y Chapultepec, en ambos sentidos. Las estaciones Observatorio, Tacubaya, Juanacatlán y Chapultepec permanecen cerradas; sin embargo, puedes llegar a ellas mediante el servicio emergente de autobuses RTP disponible para los usuarios.
EN VIVO
Problemas en San Lázaro Línea 1
Usuarios reportan que asolo hay un acceso abierto a la estación San Lázaro de la Línea 1, lo que genera aglomeraciones.
@MetroCDMX así la entrada a san Lázaro línea 1 , todo porque solo sirve un acceso, hay que hacer fila porque no lo arreglan así estuvo desde ayer, que onda con el servicio pic.twitter.com/cE9bdLVB5q— wendy bonilla (@wendy_wonita) October 22, 2025
Línea 1 lenta
La Línea 1, que opera entre Pantitlán a Chapultepec, está saturada de personas y con avance lento de trenes, aseguran usuarios.
Linea 1 saturada y lenta ¿Tanto gasto para que no sirva?— Jared di Angelo (@JareddiAngelo1) October 22, 2025
¿Qué pasa en la Línea 7?
Usuarios señalan que los trenes se detienen por 10 minutos en la Línea 7, que corre de Barranca del Muerto a El Rosario.
Linea 7 es una de las peores líneas sus conductores palticando y no avanza el tren haciendo base más de 10 min— Carlos Mendoza (@CarlosM81895839) October 22, 2025