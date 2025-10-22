Retrasos, líneas lentas y más: Así amanece el Metro CDMX HOY 22 de octubre

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el seguimiento en vivo y minuto a minuto del avance de trenes en el Metro CDMX, para que planees tus traslados y evites contratiempos al usar el Sistema de Transporte Colectivo (STC) este miércoles 22 de octubre de 2025.

Recuerda: la Línea 1 del Metro continúa en proceso de modernización, por lo que el servicio únicamente opera entre Pantitlán y Chapultepec, en ambos sentidos. Las estaciones Observatorio, Tacubaya, Juanacatlán y Chapultepec permanecen cerradas; sin embargo, puedes llegar a ellas mediante el servicio emergente de autobuses RTP disponible para los usuarios.