Terror en Estados Unidos: Descuartizan a un repartidor de comida en Florida

Una tragedia sacudió el condado de Pasco el pasado miércoles 19 de abril, cuando un repartidor de comida por aplicación desapareció tras realizar la última entrega de la noche en el poblado de Holiday, Florida, donde residía un ex convicto de nombre Oscar Solis, quien posteriormente fue identificado como principal sospechoso de un terrible homicidio.

La víctima, de quien autoridades no revelaron detalles sobre su identidad, fue descuartizada y puesto en bolsas de basura, uno de los puntos por los que la policía de Florida pudo dar con el presunto culpable.

Las indagatorias pertinentes iniciaron gracias al reporte de desaparición presentado por la esposa del repartidor, quien conversó por mensaje con su marido minutos antes de que llegara al 3438 de Moog Road, donde se le vio por última vez con vida, y es que tras no recibir un texto de respuesta, la pareja de la víctima lo reportó ante las autoridades.

Encuentran restos del repartidor de Florida por revisión de basura

Algunos de los detalles de la investigación fueron revelados por el sheriff del condado de Pasco, Chris Nocco, quien calificó el crimen como "demoniaco" y aseguró que dieron con los restos del repartidor gracias a una revisión de basura.

Fue hasta el 21 de abril cuando los oficiales se acercaron con el compañero de cuarto del sospechoso, quien les proporcionó un video donde se ve a la víctima llegar al domicilio, pero la grabación se corta al momento y se reanuda un día después con Solis sacando unas bolsas de basura con ayuda de otra persona.

Tras pedir permiso para revisar la basura, los oficiales encontraron restos de una persona y procedieron con el arresto del hombre identificado como Oscar Solís, quien se encontraba en libertad condicional en el estado de Indiana y que fue aprehendido por asesinato premeditado mientras participaba en un robo, de acuerdo con el reporte de CNN.

"Todo lo que parece es que había un señor que estaba trabajando, estaba haciendo su última entrega de la noche, y esta persona lo mató sin razón, y lo alejó de su familia", aseguró Nocco, quien además aseguró que no parece haber conexión previa entre los involucrados.