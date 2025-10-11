Violencia sacude Misisipi: múltiples muertos tras tiroteos en eventos escolares

Autoridades de Misisipi investigan dos tiroteos ocurridos la noche del viernes en distintas localidades del estado, los cuales dejaron al menos seis personas muertas y varias más heridas durante eventos escolares. Hasta el momento hay dos personas detenidas.

Dos tiroteos en eventos escolares de Mississippi

En la ciudad de Heidelberg, las investigaciones iniciales indican que dos personas murieron, entre ellas una mujer embarazada, durante un tiroteo en una escuela secundaria local.

De acuerdo con los medio locales, el jefe de policía, informó que ambos fallecieron en las instalaciones escolares, aunque no especificó si las víctimas eran estudiantes. Durante los hechos, un sospechoso fue detenido por las autoridades.

Tiroteo en partido de futbol americano

Por otra parte, en la localidad de Leland, en la región del Delta del Misisipi, cuatro personas fallecieron y unas 20 resultaron heridas tras un tiroteo ocurrido en una de las calles principales de la ciudad, luego de un partido de bienvenida de fútbol americano de preparatoria.

De acuerdo con el senador estatal, cuatro de los heridos permanecen en estado crítico y fueron trasladados en avión desde un hospital en Greenville hacia un centro médico más grande en Jackson, la capital del estado.

🚨 ÚLTIMA HORA l Al menos cuatro muertos en un tiroteo nocturno en Mississippi, informa el alcalde https://t.co/JssGeNIrxv — CNN en Español (@CNNEE) October 11, 2025

De acuerdo con CNN, el alcalde John Lee, dijo a que 16 personas recibieron disparos y cuatro murieron cerca del centro de Leland alrededor de la medianoche.

El tiroteo ocurrió durante una reunión después del partido de fútbol americano de regreso a casa de Leland High School.

I want to provide an update on the senseless acts of violence that occurred in Mississippi last night.



Initial investigations indicate that at Heidelberg High School, two people were killed, including an expectant mother. A suspect has been identified, and was taken into custody… — Governor Tate Reeves (@tatereeves) October 11, 2025

La Oficina de Investigación de Mississippi colabora con las agencias policiales locales y federales para esclarecer ambos casos.

Y en el condado de Sharkey, el departamento del sheriff informó que había arrestado y acusado al menos a dos personas en relación con un tiroteo.

El gobernador Tate Reeves confirmó que entre las víctimas se encontraba una mujer embarazada y expresó sus condolencias, afirmando que el estado ora por las víctimas, sus familias y las comunidades afectadas en Heidelberg y Leland.