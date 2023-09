Detienen a jefe de gabinete de la alcaldesa Geraldine Ponce; ella acusa persecución política

La alcaldesa de Tepic, Nayarit, Geraldine Ponce, acusó este viernes al gobernador del estado, Miguel Ángel Navarro Quintero, de orquestar una “persecución política” en su contra; esto tras la detención de su jefe de Gabinete, Alejandro Galván “N”.

Geraldine Ponce transmitió en vivo el momento en el que su colaborador fue detenido por más de 20 agentes de la Fiscalía del Estado que acudieron hasta el domicilio de la morenista. Según la institución, el funcionario municipal enfrenta una acusación por violencia familiar.

“Todos los elementos de la Fiscalía, están desde ayer acosándome, me están intimidando desde hace días y aquí están y quieren ingresar a mi casa, hago responsable al gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero de esto que están haciendo“, declaró en un primer momento Geraldine Ponce.

Así fue la detención del colaborador de Geraldine Ponce

La alcaldesa de Tepic narró durante la transmisión en vivo el momento en el que los agentes ingresaron para sacar por la fuerza a Alejandro Galván “N” para presentarlo ante un Juez de Control para que defina su situación jurídica.

#URGENTE | Fue detenido Alejandro Galván, jefe de gabinete de Geraldine Ponce, alcaldesa de #Tepic, #Nayarit, quien compartió un mensaje en redes sociales señalando al gobernador del estado.



La detención se llevó a cabo porque lo acusan de presunta #violencia familiar. pic.twitter.com/iyfL4itNxh — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 8, 2023

Fuertemente armados, los efectivos de la Fiscalía de Nayarit insisten que tienen una orden de cateo y aprehensión, la cual según Geraldine Ponce, consiguieron de "último minuto” para presuntamente fabricar delitos al jefe de Gabinete del Ayuntamiento de Tepic.

“Es una persecución política, está demostrado, ustedes lo vieron aquí con toda la fuerza que llegaron, no les importó entrar a una propiedad privada, hicieron todo lo posible porque un juez les diera esta orden de aprehensión, por los delitos, supuestamente, de violencia familiar y amenazas, los cuales no existen, fueron inventados de último momento”, expresó.

Detención fue por violencia familiar y Amenazas

La Fiscalía de Nayarit confirmó que este viernes detuvo a Alejandro Galván “N”, jefe de Gabinete del Ayuntamiento de Tepic. El motivo, según explicó, fue por una orden de aprehensión por los delitos de violencia familiar y amenazas.

APREHENDIDO HUGO ALEJANDRO "N" POR LOS DELITOS DE VIOLENCIA FAMILIAR Y AMENAZAS



• El imputado es servidor público del Ayuntamiento de Tepichttps://t.co/sK44O6fLNl pic.twitter.com/VzUKawJIQa — Fiscalía de Nayarit (@NayaritFiscalia) September 8, 2023

En un breve comunicado, indicó que existen varias denuncias recibidas en contra del funcionario, por lo que se llevó a cabo la captura en la casa de la alcaldesa Geraldine Ponce, lugar en el que se encontraba en ese momento el ahora imputado por la institución.

“Si me matan, si me muero, adentro de dónde estoy o me golpean, fue el gobernador Navarro”, expresó Alejandro Galván mientras era trasladado a la unidad de la Fiscalía. Según el funcionario y Geraldine Ponce, la detención también se habría ordenado tras mostrar su apoyo a Claudia Sheinbaum, recién electa como coordinadora para la defensa de la Cuarta Transformación en 2024.