Linchamiento en Valladolid: golpean a conductor ebrio por atropellar a una embarazada en Yucatán

Investigan presunto linchamiento en Valladolid, Yucatán. Un hombre de 55 años murió momentos antes de ser ingresado a los separos municipales. De acuerdo con información de la Policía Municipal, había sido detenido tras chocar dos vehículos y atropellar a una mujer embarazada mientras conducía en presunto estado de ebriedad.

Vecinos de la zona, molestos por el accidente, lo golpearon en repetidas ocasiones antes de que fuera trasladado a la comandancia. Las autoridades informaron que al llegar a la base policial el hombre ya no contaba con signos vitales.

Familia exige justicia y cuestiona actuar de autoridades

A través de redes sociales, Armando Oy, cuñado de la víctima identificada como Fabián, denunció que este no recibió atención ni protección de las autoridades durante el linchamiento. En una publicación, relató su dolor por la forma en que perdió la vida su familiar y acusó negligencia policial:

“No te fuiste, te arrebataron de nosotros. No concibo que te hayan quitado la vida de la manera más cruel y vil. Estabas solo ante una turba de personas enardecidas mientras la autoridad no hacía nada”, escribió.

El mensaje se ha compartido ampliamente, generando debate sobre la normalización de la violencia comunitaria y la falta de protocolos adecuados para contener a multitudes y proteger a los detenidos.

Autoridades ya investigan el linchamiento

La Fiscalía General del Estado y la Policía Municipal confirmaron que ya se abrió una carpeta de investigación para determinar las circunstancias exactas de la muerte de Fabián y para identificar a las personas que participaron en la agresión.

Linchamientos en México, un problema creciente

Datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) indican que los linchamientos en México han aumentado en la última década, especialmente en comunidades donde la percepción de inseguridad y la falta de confianza en las autoridades es alta. Organizaciones civiles alertan que estos actos no solo vulneran los derechos humanos, sino que también generan un clima de violencia social difícil de contener.