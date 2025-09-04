Captan asalto en taquería de Coatzacoalcos, Veracruz; encapuchados huyen sin ser detenidos

A plena luz del día, la inseguridad nuevamente se hizo presente en un negocio de Coatzacoalcos, Veracruz. En esta ocasión, un comensal de una taquería fue víctima de un asalto en cuestión de segundos.

Cámaras de seguridad lograron grabar el momento en que dos sujetos armados irrumpieron en el establecimiento ubicado en la colonia Rafael Hernández Ochoa, y sin descaro alguno, despojaron a un hombre de todas sus pertenencias.

Así captaron el asalto en taquería de Coatzacoalcos, Veracruz

En la grabación del 3 de septiembre, se observa cómo los dos individuos, armados y encapuchados, entran con rapidez, se dirigen directamente hacia la víctima y en menos de un minuto la despojan de todas sus pertenencias.

Con un simple “quieto”, lo obligaron a entregar su teléfono celular, cartera, reloj, dinero en efectivo, las llaves de su automóvil y hasta sus lentes.

Pero durante el atraco, presentes narraron que fueron intimidados para que no intervinieran ni intentaran huir, mientras su otro compañero le apuntaba con un arma a la víctima, quien solo se quedó con su refresco sobre la mesa.

No hay detenidos por el robo en taquería de Coatzacoalcos

Tras el reporte al número de emergencias, elementos de la Policía Municipal acudieron a la taquería para tomar conocimiento de lo sucedido. Sin embargo, hasta el momento no se reporta ninguna persona detenida relacionada con el atraco.

La Fiscalía General del Estado de Veracruz abrió una carpeta de investigación y se espera que el video de las cámaras de seguridad facilite la identificación de los responsables.

Vecinos de la colonia Rafael Hernández Ochoa señalaron que han solicitado en repetidas ocasiones mayor presencia policial, pues los delitos de robo a negocio y a transeúnte son una constante que parece no tener fin.

Seguridad en alerta: Asaltos que se registran en Veracruz

El caso de Coatzacoalcos se suma a las estadísticas de inseguridad que enfrenta Veracruz este año.

Según cifras oficiales de la Fiscalía, entre enero y junio de 2025 se iniciaron 2 mil 157 carpetas de investigación por robo a negocio, de las cuales 389 se registraron en febrero, siendo el mes con mayor incidencia.

De estos casos, 194 fueron cometidos con violencia, reflejando el nivel de riesgo que enfrentan los comerciantes y ciudadanos casi a diario.

Pero lo más lamentable no es solo la percepción de inseguridad que se vive en la región, sino que en muchos de estos delitos son pocos los detenidos.