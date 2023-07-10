Geraldine Ponce pide licencia como alcaldesa de Tepic para unirse a Claudia Sheinbaum

Geraldine Ponce Méndez, alcaldesa de Tepic en Nayarit, anunció que pedirá licencia a su cargo para poderse sumar a las filas del proyecto de la corcholata Claudia Sheinbaum, quien busca ser la coordinadora del Comité de Defensa de la Cuarta Transformación rumbo a las elecciones 2024 y se encuentra en un recorrido por el país.

“Quiero compartirles con mucho gusto que he decidido solicitar licencia como presidenta municipal de Tepic para apoyar el proyecto que encabeza mi amiga, la doctora Claudia Sheinbaum, para defender la transformación de México”, anunció en un video junto a la exjefa de Gobierno de la capital.

Cabe destacar que el video no fue compartido desde el perfil de la joven militante, sino de la corcholata, la cual le agradeció por haberse sumado a su proyecto.

Geraldine también refirió que "está segura de que Claudia es la mejor opción para dar continuidad con su propio sello a todo lo bueno que ha iniciado nuestro presidente". Aunado a ello, explicó que "es tiempo de todas las mujeres".

”Estoy muy contenta, muy emocionada porque es una decisión muy importante que está tomando Geraldine y yo la acepto, me emociono de esta incorporación tan importante a nuestro proyecto. Va creciendo siempre con unidad porque es lo importante. Queremos la continuidad de la 4T con rostro de mujer”, señaló Sheinbaum.

Sheinbaum afirma que ser mujer gobernante tiene una responsabilidad mayor

En distintas ocasiones, la doctora morenista ha señalado que es el tiempo de las mujeres, pues "México ya no se escribe con M de machismo" sino con M de madre y de mujer. A lo largo de su recorrido como corcholata, la militante ha tenido reuniones con algunos grupos de mujeres.

México ya no se escribe con M de machismo, ahora es México con M de madre, M de mujer.#EsTiempoDeMujeres pic.twitter.com/Bm8Rc8AtnR — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 10, 2023

En ese sentido, ha afirmado que México se encuentra listo para tener a una mujer como presidente y, en caso de ser la candidata de Movimiento Regeneración Nacional, daría continuidad a las acciones de López Obrador, pero con un "sello propio".