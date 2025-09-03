3 formas de llegar al Aeropuerto de Guadalajara en transporte público: ¿Cuál es la más rápida?

Llegar al Aeropuerto Internacional de Guadalajara, también conocido como Aeropuerto Miguel Hidalgo y Costilla, puede ser un desafío si no conoces bien las opciones de transporte. Para los viajeros que buscan una alternativa económica a los taxis y servicios de plataformas digitales, el transporte público al aeropuerto de Guadalajara es la solución ideal. Aquí te presentamos una guía completa para que sepas cómo llegar al aeropuerto, incluyendo la forma más rápida y otras opciones disponibles.

La forma más rápida de ir al Aeropuerto de Guadalajara en transporte público

Si lo que buscas es la forma más rápida, entonces el autobús ETN Turistar es la mejor opción. Esta línea de autobuses de lujo ofrece un servicio directo desde la Central de Autobuses de Guadalajara al aeropuerto.



¿Por qué es la más rápida? Su recorrido es casi directo, evitando múltiples paradas, lo que reduce significativamente el tiempo de viaje.

Su recorrido es casi directo, evitando múltiples paradas, lo que reduce significativamente el tiempo de viaje. Tiempo de viaje: El trayecto puede durar entre 30 y 45 minutos, dependiendo del tráfico.

El trayecto puede durar entre 30 y 45 minutos, dependiendo del tráfico. Ubicación de salida: La Central de Autobuses de Guadalajara

La Central de Autobuses Costo: Los precios varían, pero suelen ser más baratos que un taxi.

Este servicio es ideal para quienes buscan comodidad y un traslado rápido sin los costos de un transporte privado.

🚨Atención pasajeros del #AeropuertoDeGuadalajara: 🚗🚙Se reporta alta congestión vehicular en Carretera Chapala, en ambos sentido. Recomendamos tomar precauciones en tiempo para su llegada a la terminal. ¡Buen viaje!✈️ pic.twitter.com/MvkclGutMz — Aeropuerto Internacional de Guadalajara. IATA: GDL (@Aeropuerto_GDL) August 26, 2025

Otros transportes para llegar al Aeropuerto de Guadalajara

Para los viajeros que buscan la opción más económica, existen rutas de autobuses urbanos que conectan la ciudad con el aeropuerto como:



Ruta 1: Tonalá - Central Nueva - Aeropuerto: Inicia en Tonalá, pasa por la Central Nueva de Autobuses y aunque su precio es bajo, te puede tomar de 1:30 horas o más dependiendo del tráfico.



Ruta 2: Periférico Sur - Aeropuerto: La ruta conecta diferentes puntos a lo largo del Periférico Sur y el tiempo del recorrido puede variar dependiendo del tráfico.

¿Cuánto tiempo haces del centro de Guadalajara al Aeropuerto?

El tiempo de traslado del centro de Guadalajara al aeropuerto puede cambiar según el tipo de transporte:

