Persecución en la Central de Abasto: Ladrón navajea y fractura a comerciantes en distintos pasillos

Un hombre de 38 años desató una mañana de terror en la Central de Abasto (CEDA) de Iztapalapa, al asaltar y herir al menos a tres personas en un violento recorrido por los pasillos del mercado. El agresor fue capturado tras una persecución coordinada por los monitoristas del C2 CEDA, quienes siguieron sus pasos a través de las cámaras de seguridad.

Dos de las víctimas tuvieron que ser hospitalizadas por la gravedad de sus lesiones, incluyendo una herida en el pecho y una fractura de brazo, según confirmó la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX).

¿Qué pasó en la Central de Abasto?

La violenta jornada comenzó cuando el sujeto, armado con una navaja de 15 centímetros, amagó a una mujer en el área de aves y cárnicos de la CEDA. Tras despojarla de su dinero en efectivo, huyó por los pasillos. La víctima alertó de inmediato a oficiales de la SSC que patrullaban el lugar, lo que activó el dispositivo de búsqueda.

Mientras los policías buscaban al ladrón, los monitoristas del C2 CEDA lo ubicaron a través de las cámaras en otra zona del mercado y alertaron a los oficiales en campo de que el mismo sujeto estaba agrediendo a otras dos personas.

Los agentes se dirigieron a la calle Vialidad 5, donde encontraron a dos hombres heridos. Paramédicos de Protección Civil atendieron a un joven de 23 años con una lesión en la cara y fractura de brazo, y a otro de 34 años con una herida en el pecho. Ambos fueron trasladados a un hospital.

Capturan al violento asaltante de la Central de Abasto

Con la guía de los operadores del C2, la persecución continuó hasta que el agresor fue finalmente interceptado en el Pasillo 5, de vuelta en el área de aves. Al realizarle una revisión, le encontraron la navaja utilizada en los ataques y el dinero que había robado a la primera víctima.

El hombre de 38 años fue plenamente reconocido por la mujer asaltada y puesto a disposición del Ministerio Público, quien determinará su situación jurídica por los delitos de robo y lesiones.