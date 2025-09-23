Logo InklusionSitio accesible
Marchas y manifestaciones hoy en CDMX: nueve mujeres escalan la Estela de Luz

Consulta la lista de marchas y manifestaciones programadas para hoy martes 23 de septiembre en CDMX. Entérate de horarios y posibles afectaciones viales.

Notas
Seguridad
Escrito por: Arturo Engels

Con información de: Isidro Corro

Protesta en Paseo de la Reforma: activistas colocan manta en la Estela de Luz contra destrucción ambiental
Marchas hoy: Bomberos resguardan a activistas que treparon la Estela de Luz en defensa de la selva maya|“Isidro Corro”

Fuerza Informativa Azteca (FIA) te mantiene informado acerca de qué vialidades pueden resultar afectadas, así como cuáles serán las movilizaciones y marchas CDMX; todo para que te sea más fácil planear tu camino de este martes.

¡Que no te sorprendan! Estas son las concentraciones y marchas que se tienen previstas para el día de hoy 23 de septiembre de 2025 en la capital del país.

EN VIVO

Marcha en Paseo de la Reforma

¿Qué pasa en Reforma? La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informa que una manifestación avanza sobre Paseo de la Reforma, esto con dirección al Oriente y a la altura de Versalles, en la alcaldía Cuauhtémoc. La alternativa vial es la avenida Chapultepec y el Circuito Interior.

Concentración en Donceles y Allende

¡Tómalo en cuenta! Se estima que alrededor de las 9 de la mañana, te encontraras una concentración de manifestantes en las inmediaciones de las calles de Donceles y Allende, esto en la colonia Centro Histórico.

Manifestantes vs. policías: Jaloneos y empujones en el Zócalo

Un grupo de manifestantes provenientes del estado de Oaxaca y que protagonizan una protesta sobre la calle Pino Suárez, jalaron las vallas metálicas, además de que hubo empujones con policía; de hecho algunos de los inconformes cayeron al piso; pero finalmente Lograron ingresar al Zócalo capitalino.

Volcadura en la Benito Juárez

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informa sobre una volcadura registrada sobre Luis Spota, con dirección al Poniente, esto a la altura de Fernando Montes de Oca en la colonia San Simón de la alcaldía Benito Juárez.

Activistas escalan la Estela de Luz

¿Qué pasa en la Estela de Luz? En información de última hora, bomberos llegan para salvaguardar a las 9 mujeres activistas que escalan la Estela de Luz del Paseo de la Reforma, planean colocar una enorme manta contra la destrucción de la selva maya. Los bomberos permanecen a la espera de instrucciones para subir y bajar a las mujeres por cuestiones de seguridad.

Manifestaciones y movilizaciones de hoy 23 de septiembre de 2025

Conforme a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), hoy sábado 6 de septiembre de 2025, se tienen previstas 2 marchas, 16 concentraciones y 12 eventos de esparcimiento en diversos puntos de la CDMX.

