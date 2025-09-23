Marchas y manifestaciones hoy en CDMX: nueve mujeres escalan la Estela de Luz
Consulta la lista de marchas y manifestaciones programadas para hoy martes 23 de septiembre en CDMX. Entérate de horarios y posibles afectaciones viales.
todo para que te sea más fácil planear tu camino de este martes.
Estas son las concentraciones y marchas que se tienen previstas para el día de hoy 23 de septiembre de 2025 en la capital del país.
Marcha en Paseo de la Reforma
¿Qué pasa en Reforma? La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informa que una manifestación avanza sobre Paseo de la Reforma, esto con dirección al Oriente y a la altura de Versalles, en la alcaldía Cuauhtémoc. La alternativa vial es la avenida Chapultepec y el Circuito Interior.
#PrecauciónVial | Avanza marcha sobre Av. Paseo de la Reforma al Oriente a la altura de Versalles, alcaldía Cuauhtémoc. #AlternativaVial Av. Chapultepec y Circuito Interior. pic.twitter.com/SMBHdxcZqv— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 23, 2025
Concentración en Donceles y Allende
¡Tómalo en cuenta! Se estima que alrededor de las 9 de la mañana, te encontraras una concentración de manifestantes en las inmediaciones de las calles de Donceles y Allende, esto en la colonia Centro Histórico.
#PrecauciónVial | A las 9:00 horas, encontrarás concentración en Donceles y Allende, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 23, 2025
Manifestantes vs. policías: Jaloneos y empujones en el Zócalo
Un grupo de manifestantes provenientes del estado de Oaxaca y que protagonizan una protesta sobre la calle Pino Suárez, jalaron las vallas metálicas, además de que hubo empujones con policía; de hecho algunos de los inconformes cayeron al piso; pero finalmente Lograron ingresar al Zócalo capitalino.
🚨 Jaloneos y empujones en el Zócalo capitalino: manifestantes de Oaxaca enfrentaron a policías tras tirar vallas metálicas en Pino Suárez.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 23, 2025
Algunos cayeron al piso durante el forcejeo, pero lograron ingresar a la plancha del Zócalo.
Vía: @oscar_mendoza31 pic.twitter.com/lHrxDwWZHg
Volcadura en la Benito Juárez
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informa sobre una volcadura registrada sobre Luis Spota, con dirección al Poniente, esto a la altura de Fernando Montes de Oca en la colonia San Simón de la alcaldía Benito Juárez.
#PrecauciónVial | Movilización de servicios de emergencia por volcadura en Luis Spota al Poniente a la altura de Fernando Montes de Oca, col. San Simón, alcaldía Benito Juárez. #AlternativaVial Antonio Rodríguez y Av. Independencia. pic.twitter.com/M2jKCuS4oK— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 23, 2025
Activistas escalan la Estela de Luz
¿Qué pasa en la Estela de Luz? En información de última hora, bomberos llegan para salvaguardar a las 9 mujeres activistas que escalan la Estela de Luz del Paseo de la Reforma, planean colocar una enorme manta contra la destrucción de la selva maya. Los bomberos permanecen a la espera de instrucciones para subir y bajar a las mujeres por cuestiones de seguridad.
🚨 Esta mañana, nueve activistas escalan la Estela de Luz en #CDMX para exigir un alto a la destrucción de la Selva Maya.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 23, 2025
Policía y servicios médicos ya están en el lugar.
El tránsito sobre Reforma fluye con normalidad.@isidrocorro con el reporte en #PrimeraLínea pic.twitter.com/4kOidNFZYz
Manifestaciones y movilizaciones de hoy 23 de septiembre de 2025
Conforme a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y el Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano (C5), hoy sábado 6 de septiembre de 2025, se tienen previstas 2 marchas, 16 concentraciones y 12 eventos de esparcimiento en diversos puntos de la CDMX.
#CiudadSegura |📱Consulta la agenda de movilizaciones programadas para este martes 23 de septiembre en la #CiudadDeMéxico.👮♀️📒— OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) September 23, 2025
🔎 Ingresa a: https://t.co/bgKCeDl1dS pic.twitter.com/Ul5OSdXKLu