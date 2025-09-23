Un juez de control vinculó a proceso a Irving “N”, alias “El Irving”, presunto líder de La Unión Tepito, detenido el 15 de septiembre pasado junto con una mujer llamada María “N” en calles de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México (CDMX)

Luego de una audiencia realizada este martes 23 de septiembre de 2025, se determinó este fallo judicial contra el presunto integrante de dicho grupo delictivo que opera principalmente en la zona centro de la CDMX.

¿De qué fue acusado? Los cargos contra supuesto líder de La Unión Tepito

Los reportes policiales señalan que este hombre de 28 años de edad está relacionado con actividades de extorsión y narcomenudeo en la colonia Morelos y Peralvillo, así como en el Barrio de Tepito, en la alcaldía Cuauhtémoc.

Irving “N” fue procesado por los delitos contra la salud, cohecho y portación de arma de fuego, y María “N”, de 22 años de edad, por los delitos de contra la salud y portación de arma de fuego.

No obstante, el juez declinó competencia al fuero federal, por lo que hace al delito de portación de arma de fuego. Asimismo, les ratificó la medida cautelar de prisión preventiva justificada, y fijó el plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

Así fue la detención de Irving “N”, supuesto miembro de La Unión Tepito

El 15 de septiembre pasado, Pablo Vázquez Camacho, secretario de Seguridad Ciudadana (SSC), informó sobre la captura de este hombre, quien fue detenido, dijo, luego de trabajos de inteligencia e investigación.

Informó que Irving “N” es identificado como líder de un grupo delictivo que opera principalmente en la zona centro y junto con él, se detuvo a una mujer en posesión de dosis y envoltorios de presunta droga, un arma de fuego con cartuchos útiles y un vehículo.

Resultado de trabajos de inteligencia e investigación, en @AlcCuauhtemocMx, compañeros de @SSC_CDMX detuvieron a Irving "N" identificado como líder de un grupo delictivo generador de violencia que opera principalmente en la zona centro.



Mientras los oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México realizaban recorridos de seguridad y vigilancia en la colonia Peralvillo, de la alcaldía Cuauhtémoc, para la prevención de delitos alto impacto, detuvieron a una pareja en posesión de aparente droga.

Fue en la calle Beethoven y su cruce con el Eje Central Lázaro Cárdenas cuando observaron a un sujeto que portaba en sus manos lo que parecía ser una pistola, quien estaba acompañado de una mujer, por lo que se aproximaron, les marcaron el alto y les requirieron una revisión preventiva.

Los agentes les aseguraron un arma de fuego corta abastecida con seis cartuchos útiles, siete bolsitas con una sustancia parecida a la droga conocida como tusi, tres dosis de aparente cocaína, un paquete con aproximadamente 35 gramos de lo que pudiera ser crystal, 98 envoltorios con una hierba verde similar a la marihuana, además de un vehículo en el que se encontraban recargados.

