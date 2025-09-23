Alarma en Iztacalco: Pipa con 20 mil litros de gasolina cae en socavón y evacuan a residentes

Una noche de pánico vivieron los vecinos de la colonia El Rodeo, en la alcaldía Iztacalco, después de que una pipa cargada con 20 mil litros de diésel cayera dentro de un socavón que se abrió sobre el Eje 4 Sur San Rafael Atlixco. El incidente, ocurrido la noche de este lunes, desató una intensa movilización de los cuerpos de emergencia y la evacuación de los residentes cercanos ante el temor de una fuga masiva de combustible.

El socavón, según los primeros reportes, se originó por una reparación inconclusa de una fuga de agua, evidenciando una vez más los riesgos de la frágil infraestructura en la Ciudad de México (CDMX).

¿Qué pasó en Iztacalco? Así fue el momento del colapso de una pipa

La emergencia ocurrió cuando el conductor de la pesada unidad circulaba sobre el Eje 4 Sur de la CDMX. De manera sorpresiva, el pavimento cedió bajo el peso del vehículo, haciendo que la pipa quedara atascada en la oquedad.

Vecinos del lugar señalaron que en ese mismo punto se había realizado la reparación de una fuga de agua, pero los trabajos para repavimentar y asegurar la zona no fueron terminados, dejando el terreno vulnerable. “Hace ratito están aquí arreglando la calle, no sé qué están arreglando, la policía lo hizo en un hoyote”, comentó un residente.

🚨 #MientrasDormía | Otra vez, una tragedia estuvo cerca.



Una pipa con 20,000 litros de diésel cayó en un socavón en Iztacalco. La zona fue evacuada por riesgo de fuga.



Por fortuna no hubo heridos@oscar_mendoza31 con la información en #PrimeraLínea pic.twitter.com/yi6MBj6RPn — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 23, 2025

“Estamos con el pendiente": Vecinos aseguran vivir temor por explosión

El temor a una explosión, similar a la reciente tragedia de la pipa de gas en Iztapalapa, se apoderó de los habitantes. Las autoridades acordonaron la zona y, ante el riesgo de una fuga, impidieron el acceso a los residentes de las casas más cercanas.

“Estamos al pendiente por cualquier cosa, no nos han avisado si nos van a retirar o no, así que estamos con el pendiente”, expresó un vecino preocupado, reflejando la incertidumbre que se vivió durante horas. Otro residente añadió: “Es peligroso, aunque estemos aquí, yo creo que si llega a pasar algo, creo que sí llega hasta acá la explosión”.

Cuatro horas para rescatar la pipa de gasolina que cayó en un socavón de CDMX

Para evitar una catástrofe, los equipos de emergencia implementaron un protocolo de alta seguridad. Antes de intentar sacar la pipa, el combustible fue trasvasado a otras dos unidades de Petróleos Mexicanos (Pemex) para aligerar el peso y eliminar el riesgo de derrame.

Tras más de cuatro horas de intensas maniobras, y con la ayuda de una grúa de gran tonelaje, la pipa fue finalmente retirada del socavón. Afortunadamente, se reportó saldo blanco, sin personas heridas.

Una vez retirada la unidad, una cuadrilla del área de obras del gobierno capitalino inició la reparación del hundimiento que puso en vilo a los habitantes del oriente de la Ciudad de México.