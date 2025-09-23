Atacan a balazos vehículo de Eneyda Rocha, hija del gobernador de Sinaloa

La violencia en Sinaloa llegó a las propias autoridades, pues en esta ocasión se dio a conocer que la tarde de este martes 23 de septiembre de 2025 ocurrió un ataque a balazos en Culiacán contra el vehículo de Eneyda Rocha, hija del gobernador Rubén Rocha.

Luego de esta agresión con disparos, el gobernador no se ha pronunciado al respecto que confirmen más detalles de lo ocurrido, mientras que la Fiscalía General del Estado de Sinaloa tampoco ha compartido información alguna.

¿Qué se sabe del ataque a vehículo de hija de Rubén Rocha?

Versiones extraoficiales apuntaron a que habría una menor lesionada y que sería nieta de Rocha, pero las autoridades solo informaron del ataque que dejó dos elementos lesionados, un hombre y una mujer. La mujer oficial solo resultó herida por esquirlas y no fue hospitalizada.

Hasta el momento no existe confirmación oficial de que la hija del gobernador se encontrara en el vehículo al momento de los hechos. Inicialmente, de acuerdo con los primeros reportes, se habló de un elemento de la policía estatal, identificado como escolta y conductor de la camioneta, resultó gravemente herido.

Atacan a balazos a policías en Sinaloa

La Secretaría de Seguridad Pública de Sinaloa informó que este 23 de septiembre de 2025, elementos de la Dirección de Servicios de Protección fueron agredidos con armas de fuego al circular por el bulevar Jesús Kumate, en la salida sur de Culiacán, por lo que el Grupo Interinstitucional acudió en su apoyo para restablecer el orden y controlar la situación.

Durante la agresión, los agentes resultaron lesionados y un autobús recibió impactos de bala; sin embargo, todos los tripulantes se encuentran a salvo. Derivado de este ataque, los oficiales lesionados ya reciben atención médica.

En otro mensaje, informó después que el incidente de este martes, fue debido a un intento de despojo del vehículo donde iban los dos policías heridos.

“SSP Sinaloa precisa que, en el incidente del 23 de septiembre de 2025, ocurrió debido a un intento de despojo del vehículo en el que viajaban los dos elementos heridos”, indicó la institución.