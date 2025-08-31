Queman instalaciones de Sedena por presunto abuso sexual a menor en Cozumel; hay un detenido

Cozumel vivió una jornada de violencia e indignación, tras la denuncia de abuso sexual a una menor de 9 años, presuntamente por parte de un elemento militar en Quintana Roo.

La turba se concentró la noche del sábado 30 de agosto, en las instalaciones de la Guarnición Militar de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), bajo la consigna: “a los niños no se les toca”.

Por estos hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó la detención de un elemento por su probable participación.

Detienen a militar acusado de abuso sexual en Cozumel

Mediante un comunicado, se informó la detención de Jairo “N”, con ayuda del Ejército Mexicano, Fuerza Aérea, Guardia Nacional y el Ayuntamiento de Cozumel.

De acuerdo con autoridades, la menor se encontraba en la colonia Centro, vendiendo frituras, cuando en algún momento el sujeto se le acercó de manera inapropiada.

Posteriormente, la pequeña dio aviso a sus familiares para decirles que la estaban siguiendo. Tras levantar la denuncia, el presidente municipal José Luis Chacón Méndez confirmó que la menor recibió acompañamiento integral del DIF.

Otras versiones apuntan a que los hechos ocurrieron dentro del cuartel, aprovechando que la menor se encontraba sola; lo que desató la furia colectiva.

Protestas y quema de instalaciones de Sedena

Lo que comenzó como una exigencia de justicia en las instalaciones militares, se transformó rápidamente en una manifestación violenta.

Las personas lanzaron palos y bombas molotov contra la caseta de vigilancia de la garita, además de prender fuego en las inmediaciones.

Durante los disturbios, se vandalizó y saqueó la tienda de Defensa ubicada dentro de las instalaciones militares. También se reportaron detonaciones de arma de fuego, que según testigos, habrían sido disparos al aire realizados por los militares para dispersar a la multitud.

Entre los daños, se destacan vitrinas y puertas rotas, así como el saqueo de productos, incluyendo bebidas alcohólicas como cerveza, vinos y licores, por lo que se abrieron carpetas de investigación para dar seguimiento a los daños cometidos durante la manifestación.