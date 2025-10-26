Salió del hotel y no volvió: Desaparece hombre vietnamita en San Nicolás, Nuevo León

La tranquilidad de un viernes común en San Nicolás de los Garza se vio alterada tras reportarse la desaparición de un hombre originario de Vietnam.

El visitante, identificado como Tran Van Do, fue visto por última vez cuando salía de un hotel ubicado en una de las zonas más transitadas del municipio. Desde entonces, no se sabe nada de su paradero, lo que ha encendido las alertas de las autoridades y generado preocupación entre los habitantes.

Desaparece hombre vietnamita: Todo lo que se sabe de su paradero

De acuerdo con la información difundida por la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, la desaparición ocurrió el viernes 24 de octubre, cuando Tran Van Do, de 40 años, salió del hotel Wyndham Garden, situado sobre la avenida Universidad, en la colonia El Roble.

Hasta el momento, las autoridades no han precisado las circunstancias en las que el hombre perdió contacto con sus allegados, aunque se presume que se encontraba de visita en la ciudad.

La Fiscalía, a través del Grupo Especializado de Búsqueda Inmediata (GEBI), emitió una ficha de búsqueda con la descripción física del desaparecido, con el objetivo de facilitar su localización.

Rasgos físicos y vestimenta del Tran Va Dom, vietnamita desparecido en NL

Según el reporte oficial, Tran Van Do tiene el cabello negro, lacio y tipo cazuela, ojos negros y rasgados, nariz mediana y chata, así como boca mediana. Mide aproximadamente 1.70 metros de estatura y tiene complexión delgada.

El día de su desaparición vestía una playera color gris azulado, pantalón casual gris y mochila roja con negro.

Autoridades piden apoyo ciudadanoLa Fiscalía y la Comisión Local de Búsqueda de Personas de Nuevo León (CLBNL) exhortaron a la ciudadanía a colaborar con cualquier información que ayude a dar con su paradero.

Los reportes pueden hacerse a los números 81 20 20 44 11, 81 19 90 38 73 o 81 20 33 26 56, así como a los correos aei.gebi@fiscalianl.gob.mx y comisiondebusqueda@nuevoleon.gob.mx.