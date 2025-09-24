Logo InklusionSitio accesible
Metro CDMX: Marcha, retrasos y afectaciones HOY miércoles 24 de septiembre

¡Alerta! Conoce el monitoreo del avance del Metro CDMX; recuerda que hoy, la marcha de los trenes podría tener retrasos o afectaciones en horas picos.

Escrito por: Daniel Rivera-Felipe Vera
Metro CDMX: Marcha, retrasos y afectaciones HOY miércoles 24 de septiembre. En la imagen se observa cómo uno de los trenes del Metro arriba una estación.
¡Alerta! Conoce el monitoreo del avance del Metro CDMX; recuerda que hoy, la marcha de los trenes podría tener retrasos o afectaciones en horas picos.|Metro CDMX

Este miércoles 24 de septiembre, miles de usuarios enfrentan retrasos y marcha lenta en el Metro CDMX, con afectaciones en varias líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC). Las aglomeraciones en andenes y pasillos se han vuelto críticas en plena hora pico, generando preocupación y quejas por la movilidad en la capital.

Las autoridades del Metro de la Ciudad de México exhortaron a los pasajeros a salir con mayor anticipación, ya que el servicio se mantiene con demoras constantes que complican los traslados.

El panorama podría agravarse durante la tarde, cuando se pronostican tormentas, lluvias intensas y caída de granizo en la CDMX, condiciones que afectarían aún más la operación del transporte público.

EN VIVO

Línea 6 también presenta retrasos

Capitalinos reportan retrasos en el avance de los trenes en la Línea 6.

¿Qué pasa en L7? El Metro informa

Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 7, después de realizar revisión a un tren.

Usuarios reportan marcha lenta en L3

¡Atención! Capitalinos que viajan en la L3 reportan retrasos de varios minutos en el avance de los trenes.

¿Qué pasa en la L8? El Metro informa

Tras varios reportes de usuarios, el Metro informa que se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 8.

Mantente informado mientras viajas en el Metro de la CDMX

Mientras viaja en el Metro de la CDMX, mantente informado con las noticias más relevantes.

¡Arranca el seguimiento de las acciones del Metro de la CDMX!

¡Buenos FIAS! En Fuerza Informativa Azteca te presentamos el avance y los retrasos en las Líneas del Metro de la CDMX HOY 23 de septiembre del 2025.

Metro CDMX Marcha retrasos y afectaciones HOY lunes 22 de septiembre. En la imagen se observa cómo uno de los trenes avanza por la línea 2 con dirección a Tasqueña.
Avance del Metro CDMX; recuerda que hoy, tras un domingo de lluvias y la tormenta que azotó a la capital, la marcha puede ser lenta.|Metro CDMX

