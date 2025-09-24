Metro CDMX: Marcha, retrasos y afectaciones HOY miércoles 24 de septiembre
¡Alerta! Conoce el monitoreo del avance del Metro CDMX; recuerda que hoy, la marcha de los trenes podría tener retrasos o afectaciones en horas picos.
Este miércoles 24 de septiembre, miles de usuarios enfrentan retrasos y marcha lenta en el Metro CDMX, con afectaciones en varias líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC). Las aglomeraciones en andenes y pasillos se han vuelto críticas en plena hora pico, generando preocupación y quejas por la movilidad en la capital.
Las autoridades del Metro de la Ciudad de México exhortaron a los pasajeros a salir con mayor anticipación, ya que el servicio se mantiene con demoras constantes que complican los traslados.
El panorama podría agravarse durante la tarde, cuando se pronostican tormentas, lluvias intensas y caída de granizo en la CDMX, condiciones que afectarían aún más la operación del transporte público.
EN VIVO
Línea 6 también presenta retrasos
Capitalinos reportan retrasos en el avance de los trenes en la Línea 6.
Tarda más de 6 min en línea 7, llevamos 15 y no pasa !!— ᑕᕼᗴ̇ᑎK (@cheTo_ChetiN) September 24, 2025
¿Qué pasa en línea 6? Que ya se quedó parado el tren en la estación la villa— Sergio (@xXfirXx) September 24, 2025
¿Qué pasa en L7? El Metro informa
Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 7, después de realizar revisión a un tren.
Línea 7 más de 10 minutos esperando el tren,dirección El Rosario— Oscar Emilio Mora Valverde (@OscarEmilio109) September 24, 2025
Linea 7 más de 10 min parada en Tacuba motivo???— ADR5 (@Adsi777) September 24, 2025
Línea 7 detenidos en Tacuba más de 15 minutos— Angel Ortega (@AngelMOV25) September 24, 2025
Usuarios reportan marcha lenta en L3
¡Atención! Capitalinos que viajan en la L3 reportan retrasos de varios minutos en el avance de los trenes.
Linea 3 sin novedad, digo sin novedad porque esta lenta como todos los días, haciendo base en Zapata, dónde ya llevamos 5 minutos— Gabriela (@Alga0906051) September 24, 2025
¿Que onda con la línea 3? Llevamos 10 minutos parados en Eugenia. Esta era la línea menos complicada y ahora está igual de mala que las otras. Denle mantenimiento y dejen de robarnos— Sebichito (@sebs_ua) September 24, 2025
¿Qué pasa en la L8? El Metro informa
Tras varios reportes de usuarios, el Metro informa que se agiliza la circulación y la salida de los trenes desde las terminales en la Línea 8.
Si hay servicio en la #L8 ? Llevamos estacionados en salto del agua como 10 minutos— Ricardo Hernandez #RedAMLOVE (@RicardoDHdzCarr) September 24, 2025
Que está pasando en constitución? Está muy lleno el andén y no llegan metros— Arantxa (@xiaojunpinksoo) September 24, 2025
🔥 Explosión en Iztapalapa: ya son 30 las víctimas 15 personas continúan hospitalizadas; 39 han sido dadas de alta.— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 24, 2025
🕊️ Se confirmó el fallecimiento de Giovanna, la joven de los tatuajes cuya familia sigue sin ser localizada. Autoridades también solicitan apoyo para identificar… pic.twitter.com/6V59muOFBb
#AlertaVialFIA | Caos vial en Calzada de Tlalpan por obras de ciclovía 🚧— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 24, 2025
La incorporación del Viaducto Tlalpan a la Calzada de Tlalpan se ha convertido en un punto de conflicto vial. La reducción de carriles por la construcción de una ciclovía está generando un severo… pic.twitter.com/BjqBE3FGEW
#MientrasDormía | Ejecutan a un hombre en #Tlalnepantla— Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 24, 2025
Un hombre fue acribillado a balazos en calles de Tlalnepantla, Estado de México. El cuerpo fue localizado en la colonia Ahuizotla y, de acuerdo con los primeros reportes, se trataría de un ataque directo. Hasta el momento,… pic.twitter.com/dq7HV4bYAQ
¡Arranca el seguimiento de las acciones del Metro de la CDMX!
