Metro CDMX: Marcha, retrasos y afectaciones HOY miércoles 24 de septiembre

Este miércoles 24 de septiembre, miles de usuarios enfrentan retrasos y marcha lenta en el Metro CDMX, con afectaciones en varias líneas del Sistema de Transporte Colectivo (STC). Las aglomeraciones en andenes y pasillos se han vuelto críticas en plena hora pico, generando preocupación y quejas por la movilidad en la capital.

Las autoridades del Metro de la Ciudad de México exhortaron a los pasajeros a salir con mayor anticipación, ya que el servicio se mantiene con demoras constantes que complican los traslados.

El panorama podría agravarse durante la tarde, cuando se pronostican tormentas, lluvias intensas y caída de granizo en la CDMX, condiciones que afectarían aún más la operación del transporte público.