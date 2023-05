José Luis Abarca es exonerado del secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa

Un Tribunal Federal exoneró en definitiva a José Luis Abarca Velázquez, exalcalde de Iguala, Guerrero, del secuestro de los 43 normalistas de Ayotzinapa. La sentencia no podrá ser impugnada por la Fiscalía General de la República (FGR); a pesar de este fallo, que confirma la decisión de un juez federal,el ex funcionario no podrá salir de prisión por otra sentencia de 92 años de cárcel que pesa en su contra, además de otro proceso penal abierto.

Este martes el Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo Noveno Circuito con residencia en Matamoros, Tamaulipas, también exoneró a Felipe Flores Velázquez, exsecretario de Seguridad Pública de la localidad guerrerense además de 18 personas más acusadas de delincuencia organizada en su modalidad de delitos contra la salud y delincuencia organizada en su modalidad de secuestro agravado.

Apenas el 17 de mayo un juez federal absolvió a Sidronio Casarrubias Salgado de las acusaciones por delincuencia organizada dentro del caso Ayotzinapa, luego de que la Fiscalía General de la República (FGR) no pudo comprobar la existencia de la organización de los “Guerreros Unidos”, la cual supuestamente opera en el estado de Guerrero.

¿De que acusaron a José Luis Abarca en el caso Ayotzinapa?

La entonces Procuraduría General de la República (PGR) investigó y acusó a José Luis Abarca Velázquez por su presunta participación de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal de Ayotzinapa, secuestrados y asesinados el 26 de septiembre del 2014 en la localidad de Iguala, Guerrero.

Sin embargo, después de un largo proceso el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo con sede en Matamoros, Tamaulipas absolvió al ex alcalde en septiembre de 2022, bajo los argumentos de falta de pruebas.

A José Luis Abarca le imputaron haber ordenado “levantar” a los normalistas de Ayotzinapa, durante la llamada “Noche de Iguala”, pero el Ministerio Público Federal no pudo acreditar que el político diera la orden de detener los autobúses en los que viajaban los jóvenes, en un hecho que derivó en su desaparición hace casi 9 años.

¿Porqué un juez sentenció a 92 años de cárcel a José Luis Abarca?

El 17 de mayo pasado José Luis Abarca Velázquez, fue sentenciado a 92 años de cárcel, al ser hallado culpable de los delitos de secuestro y secuestro agravado en contra 7 activistas del Movimiento Campesino Popular (MCP); además de que deberá pagar una reparación de daño por un monto de 920 mil 700 pesos, sustituible por quince mil jornadas de trabajo en favor de la comunidad.

Los delitos por los que el ex alcalde fue condenado a casi un siglo en prisión, ocurrieron en el 2013 cuando se reportó la desaparición de los activistas Arturo Hernández Cardona, Felix Bandera Román y Ángel Román, cuyos cuerpos fueron encontrados sin vida; un testigo de los crímenes hundió al político priísta al señalarlo como autor material.

Actualmente, existe otro proceso abierto contra José Luis Abarca, por los cargos de delincuencia organizada y lavado de dinero, por lo que de ser hallado culpable podrían aumentarse sus años de su condena.