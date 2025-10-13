¡Caos en el Metro CDMX hoy 13 de octubre 2025! Retrasos en la Línea 7 y Línea 3; reportan alta afluencia
Se reportan retrasos en estaciones de la Línea 7 y la Línea 3; usuarios piden agilizar el avance de trenes en el Metro CDMX hoy 13 de octubre 2025.
¡Atención, capitalinos! Fuerza Informativa Azteca, te comparte el avance de trenes en las 12 Líneas del Metro CDMX hoy 13 de octubre 2025, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.
Piden más trenes en la estación Guerrero
Usuarios reportan retrasos en la Línea 3; piden mandar más trenes a la estación Guerrero, pues los andenes ya están llenos.
Autoridades aseguran que el avance de trenes ya fue agilizado tras la revisión de un anden.
Buen día. Se agiliza la marcha de los trenes en la Línea 3, después de realizar revisión a un tren. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar.— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 13, 2025
Retrasos en la Línea 3, ¿qué pasa?
Los retrasos en la Línea 3 se deben a la revisión de un tren; autoridades ya agilizan el avance de andenes en dirección Universidad.
Retrasos en la Línea 7; estaciones afectadas
Usuarios reportan retrasos en Mixcoac, aseguran que el tren tarda en pasar; piden agilizar el avance.
Línea 7 estación mixcoac se empieza acumular la gente en dirección el rosario ya que el tren no ha pasado desde las 6:05 a.m. osea que no pasa cada 5 min. Que se necesita para que el flujo de trenes sea mas ágil? 🤔— dhg_unam (@David_dhgunam) October 13, 2025
¡Inicia el día con normalidad!
Desde las 5 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.
¡Buenos días!, en estos momentos iniciamos el servicio. Temperatura en la Ciudad de México, Máx. 23° C Mín. 9° C pic.twitter.com/iJKgznkoLN— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 13, 2025