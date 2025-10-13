Logo InklusionSitio accesible
¡Caos en el Metro CDMX hoy 13 de octubre 2025! Retrasos en la Línea 7 y Línea 3; reportan alta afluencia

Se reportan retrasos en estaciones de la Línea 7 y la Línea 3; usuarios piden agilizar el avance de trenes en el Metro CDMX hoy 13 de octubre 2025.

Escrito por: Fernanda Benítez
¿Qué pasa en el Metro CDMX hoy?|FIA

¡Atención, capitalinos! Fuerza Informativa Azteca, te comparte el avance de trenes en las 12 Líneas del Metro CDMX hoy 13 de octubre 2025, junto con las noticias más relevantes de este medio de transporte.

EN VIVO

Piden más trenes en la estación Guerrero

Usuarios reportan retrasos en la Línea 3; piden mandar más trenes a la estación Guerrero, pues los andenes ya están llenos.

Autoridades aseguran que el avance de trenes ya fue agilizado tras la revisión de un anden.

Retrasos en la Línea 3, ¿qué pasa?

Los retrasos en la Línea 3 se deben a la revisión de un tren; autoridades ya agilizan el avance de andenes en dirección Universidad.

Retrasos en la Línea 7; estaciones afectadas

Usuarios reportan retrasos en Mixcoac, aseguran que el tren tarda en pasar; piden agilizar el avance.

¡Inicia el día con normalidad!

Desde las 5 horas, el Metro CDMX comienza operaciones sin registrar algún retraso en alguna de las 12 Líneas.

