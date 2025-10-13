Balacera en feria de San Francisco Tlaltenco en Tláhuac deja tres muertos | Mientras Dormía

La noche del domingo 12 de octubre de 2025, mientras ocurría la feria de San Francisco Tlaltenco, en la alcaldía Tláhuac, al oriente de la Ciudad de México (CDMX), sucedió una tragedia después de que se desatara una balacera que terminó con un saldo de tres muertos y una persona gravemente lesionada.

Tres muertos y un herido grave: El saldo de la balacera en la Feria de San Francisco Tlaltenco

El tiroteo sucedió en el cruce de la avenida Miguel Hidalgo y la calle Jerusalén en la colonia San Francisco Tlaltenco. Las primeras versiones indican que las víctimas estaban ingiriendo bebidas alcohólicas cuando sucedió una discusión y varios de ellos sacaron armas de fuego. Testigos relatan que pudieron escuchar al menos diez detonaciones.

Tras ello, los asistentes reportaron al número de emergencias 911 lo que pasó. Oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) encontraron a cuatro hombres con lesiones de arma de fuego en diversas partes del cuerpo.

Paramédicos llegaron al sitio y confirmaron la muerte de tres sujetos, mientras que el cuerpo, aún con signos vitales, fue llevado de urgencia a un hospital para recibir tratamiento médico.

La zona quedó acordonada, mientras que peritos de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX recopiló los casquillos y levantó los cuerpos.

Falta de protección: Hombre muere por accidente vehicular en la colonia Hipódromo

Mientras que en el centro de la CDMX, en la colonia Hipódromo de la alcaldía Cuauhtémoc un hombre murió tras un accidente vehicular.

El incidente ocurrió en la calle Citlaltépetl y Ámsterdam, cuando el sujeto, que iba a bordo de una motocicleta, perdió el control en una curva y cayó al pavimento la madrugada de este lunes 13 de octubre de 2025.

El hombre, de alrededor de 30 años de edad, no llevaba casco ni equipo de protección, lo que agravó sus heridas tras el impacto.

Aunque paramédicos llegaron a la zona para intentar ayudarlo, nada pudieron hacer por él y sólo confirmaron su fallecimiento.

El lugar quedó acordonado por oficiales de la SSC CDMX, en tanto que personal de la Fiscalía capitalina acudió para hacer las investigaciones correspondientes y levantar el cuerpo. Además, revisarán las cámaras de videovigilancia de la zona para poder determinar las causas del accidente.

