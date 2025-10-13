VIDEO: Hombre intenta lanzarse desde estructura del Metro Mixcoac; policías lo salvan a tiempo

¡Momentos de tensión en CDMX! Un hombre de 37 años de edad, intentó arrojarse desde una estructura metálica de al menos dos metros de altura en la entrada de la estación Mixcoac de la Línea 7; quería quitarse la vida.

El sujeto, cuya identidad se desconoce, estaba en estado de ebriedad y presunta intoxicación; se desconoce la razón por la que trató de suicidarse.

Servicios de emergencia ya presentes en Metro Mixcoac pic.twitter.com/nuyPmcL06s — Gpo.Siade.Ac.oficial (@Gposiadeoficial) October 12, 2025

Hombre se balancea en la estructura de Metro Mixcoac; quedó grabado

A través de redes sociales, se viralizó una imagen en el que se puede ver como este hombre se encontraba arriba de la estructura con el torso completamente desnudo.

En otro video, el sujeto aparece colgado de uno de los barrotes, mientras se balanceaba. Ahí, los rescatistas intentaron dialogar con él y al no obtener una respuesta, colocaron una camilla para que, en caso de querer saltar, no resultara lesionado.

Minutos después de estarse balanceando, el hombre, cuya identidad aún se desconoce, se soltó y cayó en la camilla. Inmediatamente, elementos de la policía lo tomaron del brazo y lograron detenerlo.

🚨 INTENTA ARROJARSE EN METRO MIXCOAC #Video #Viral | Un hombre subió a una estructura metálica en la entrada del #Metro #Mixcoac (L7) con intención de quitarse la vida.



Tras minutos de tensión, fue convencido y rescatado por bomberos y policías.



Estaba intoxicado.



Fue… pic.twitter.com/1OqIxGRgrG — Halcon (@HalconOnce) October 12, 2025

Rescatan a hombre intoxicado en estación Mixcoac; lo llevan ante Juez Cívico

El hombre, logró ser rescatado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Policía Bancaria e Industrial (PBI) y la Policía Auxiliar, que se encontraban en un recorrido de vigilancia.

Tras su rescate, fue traslado a un lugar segur donde el personal de Seguridad Industrial del Metro, lo diagnosticaron en estado etílico o intoxicación.

El sujeto de 37 años de edad, fue trasladado a un Juez Cívico, quien se encargará de determinar su situación jurídica, así como la sanción correspondiente.

Los hechos ocurrieron en la avenida Revolución y la calle Cellini, de la colonia Mixcoac.

A través de redes sociales, el Metro CDMX confirmó los hechos, asegurando que el hombre ya había recibido atención médica y se encontraba a salvo. Confirmó que durante el rescate, el servicio de la Línea 7 no se vio afectado; sin embargo, no compartieron más detalles sobre el caso.