¿Quién es Jorge Antonio “N”, relacionado con el caso Colosio detenido en Tijuana?

Jorge Antonio “N” quedó detenido por las autoridades federales en Tijuana, Baja California, durante la tarde del sábado 8 de noviembre de 2025.

El Registro Nacional de Detenciones indica que fue detenido en la colonia Los Reyes de Tijuana a las 16:37 horas de ayer sábado. La hoja de datos no indica el delito por el cual quedó aprehendido, pero sí señala que un juez federal lo tiene a disposición.

El expediente oculto: La ubicación de Jorge Antonio “N” a 15 metros del atentado en Lomas Taurinas

Esta es la segunda ocasión en la que Jorge Antonio “N” es detenido, ya que el 23 de marzo de 1994 quedó aprehendido en Lomas Taurinas, tras el asesinato de Luis Donaldo Colosio Murrieta, entonces candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

El hombre detenido era agente del Centro de Inteligencia y Seguridad Nacional (CISEN), hoy Centro Nacional de Inteligencia (CNI). Un archivo de la Procuraduría General de la República lo ubica a 15 metros del lugar donde atacaron al político mexicano.

Revelación de MCCI: El agente del CISEN asignado al mitin de Colosio que no notó el disparo

En ese entonces, Jorge Antonio fue detenido y trasladado por agentes a oficinas de la PGR y declaró a los agentes que estaba asignado ese día para acudir al mitín político de Colosio e informar sobre ello.

En el expediente, revelado por la organización Mexicanos Contra la Corrupción, muestra que Jorge Antonio no notó el momento del disparo contra Luis Donaldo Colosio. Aseveró que una mancha de sangre en su chamarra era del candidato asesinado, pero se debió a que alguien que cargaba el cuerpo del exsecretario de Desarrollo Social le manchó la manga izquierda.

Contradicción clave: El positivo a rodizonato de sodio contra la declaración de no portar armas

El mismo documento señala que el agente del CISEN dio positivo a la prueba de rodizonato de sodio, la que es usada para comprobar que una persona disparó un arma de fuego. No obstante, él aseveró en su declaración inicial que no estaba armado el día del ataque, ya que debido a sus labores no tenía permitido portar un arma de fuego.