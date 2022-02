Celebran el Día del Amor con mariachi en Garibaldi

Desde la noche del sábado comenzaron los festejos con motivo del Día del Amor y la Amistad en la Plaza Garibaldi de la Ciudad de México. Este fin de semana, parejas familias y amigos, salieron a celebrar en medio de mariachis.

Para la señora Martha Elena Rodríguez el Día del Amor se debe festejar siempre y no solo el 14 de febrero, pues los motivos sobran: “Todos los días es un bonito día para festejar y regalar ese sentimiento que tienes y no creo que solamente a tu pareja o a los padres, si no a todos”.

Por la noche, la Plaza Garibaldi lucía abarrotada de mariachis y norteño que ambientaron la noche y animaron a muchos a bailar, Reina, una visitante dice que es momento de celebrar con amigos y pasarla bonito con motivo de la fecha: “Tenemos que empezar por entender que debemos tener amor por nosotros mismos, por qué en la medida en que seamos capaces de amarnos, vamos a poder amar a cualquier otra persona, a nuestra pareja, a nuestros padres, nuestros hijos, nuestros amigos, nuestros vecinos”, manifestó.

Muchas personas entrevistadas coinciden en que el amor no es solo de un día: “Todos los días tenemos que vivir en el amor, el amor no es lo mismo que el enamoramiento y si aprendemos a vivir en el amor pues nuestro mundo sería diferente”, comenta Reina.



En este mes del amor, no se necesita de un gran obsequio para demostrarlo, pasarla bien y divertirse con las personas que se quieren, quizá sea el mejor regalo, “festejamos la amistad, festejamos la convivencia con amigos con buena compañía” dice Víctor Torres, asistente de la Plaza Garibaldi.

Mariachi en Garibaldi para los corazones rotos

Para los corazones rotos también hubo música, Anahí decidió festejar sola porque la dejaron “plantada”, pero no debe sentirse mal, ser soltero no es sinónimo de soledad y tristeza de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 27.9 millones de personas en México se encuentran solteros. El INEGI dio a conocer los indicadores de la situación conyugal de las personas de 15 años y más en México. Reportó que durante el 2020, 35.6 millones de mexicanos estaban casados y 18.4 millones vivían en unión libre.