¿Qué calles están cerradas? Sigue EN VIVO el minuto a minuto de las marchas CDMX este lunes 13 de octubre de 2025
¿Dónde hay marchas en la CDMX hoy? Sigue En Vivo el minuto a minuto de este lunes 13 de octubre. Toda la información de afectaciones viales y contingentes.
Fuerza Informativa Azteca (FIA) publica el listado de marchas, manifestaciones y las vialidades que resultarán afectadas este lunes 13 de octubre de 2025 en la Ciudad de México (CDMX), para que puedas tomar previsiones y elegir rutas alternas que eviten retrasos en tus traslados.
La agenda de movilizaciones es elaborada con base en el reporte oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC CDMX).
Marchas CDMX EN VIVO
Estas son las marchas programadas para hoy
8:00 HORAS | Sindicato Mexicano de Electricistas
Integrantes del SME marcharán de la sede de su gremio en Antonio Caso número 45, colonia Tabacalera, en la alcaldía Cuauhtémoc, con tumbo al Zócalo de la CDMX.
10:00 HORAS | Unidad Nacional Independiente y de Resistencia
Manifestantes se movilizarán del Ángel de la Independencia con rumbo al Zócalo capitalino.