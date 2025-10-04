Ataque armado en Tepalcatepec deja 2 muertos durante celebración: Jessica y “Kiko” identificados

Una noche de celebración en la zona Centro del municipio de Tepalcatepec se transformó en una escena de crimen tras un ataque armado que cobró la vida de dos personas. Las víctimas del fatal incidente, ocurrido anoche durante las fiestas en honor a San Francisco de Asís, han sido identificadas oficialmente por las autoridades.

Doble asesinato en Tepalcatepec durante celebraciones de San Francisco de Asís

La mujer fallecida fue identificada como Jessica Esmeralda V., de veintisiete años de edad. Fuentes cercanas a la familia lamentaron que, como resultado de este lamentable suceso, tres hijos menores de edad quedan en la orfandad.

La joven recibió múltiples impactos de proyectil y perdió la vida de forma instantánea, quedando tendida en el lugar del ataque, justo en las inmediaciones de la distribuidora de licores conocida como “La Estación”.

Junto a ella se encontraba Francisco Javier H., un hombre de 26 años, conocido popularmente por su apodo, “Kiko”. A diferencia de su acompañante, el joven aún mostraba signos vitales tras la agresión. Testigos civiles que presenciaron el atentado reaccionaron de inmediato para auxiliarlo.

En una muestra de desesperación y premura, varios ciudadanos improvisaron una camilla utilizando una mesa plástica con el fin de trasladarlo rápidamente a la Clínica Barajas. A pesar de los esfuerzos por salvar su vida, Francisco Javier sucumbió a sus heridas y falleció poco tiempo después de haber ingresado al centro médico.

La Fiscalía investiga la identidad del agresor y los motivos del crimen

El doble asesinato ocurrió en un momento de alta afluencia y congregación social. La agresión se desencadenó mientras decenas de familias locales disfrutaban de los atractivos de la feria, incluyendo los vibrantes juegos mecánicos. El punto del ataque se ubicó a tan solo unos metros de la zona dedicada a la gastronomía y la venta de bebidas alcohólicas, un área tradicionalmente concurrida durante estas festividades religiosas.

El modus operandi sugiere que el agresor actuó con determinación. La mecánica de los hechos indica que un único pistolero se acercó a la pareja con un objetivo preciso, desenfundó su arma y les disparó en repetidas ocasiones.

Una vez concretado el ataque, el responsable o responsables se dieron a la fuga sin ser detenidos por la multitud. Los motivos detrás de este violento acto, que sembró el pánico en la celebración comunitaria, son completamente desconocidos hasta el momento, dejando un manto de incertidumbre sobre el origen del crimen.

Tras ser notificada, la Fiscalía General del Estado tomó conocimiento de los hechos e inició la carpeta de investigación correspondiente. La agencia ministerial ha comenzado los actos de investigación necesarios para recabar pruebas, esclarecer las circunstancias exactas que rodearon este doble homicidio y, sobre todo, identificar y capturar al o a los individuos responsables de la interrupción violenta de las festividades patronales. Las indagatorias buscan determinar la secuencia completa de los sucesos que terminaron con la vida de los dos jóvenes.

