Operativo sorpresa en Iztapalapa: Caen narcomenudistas; uno ha estado cuatro veces preso

Un operativo conjunto de fuerzas federales y de la Ciudad de México (CDMX) culminó con la detención de dos presuntos narcomenudistas y el desmantelamiento de dos puntos de venta de droga en la colonia Francisco Villa, en Iztapalapa.

La acción, que se derivó de denuncias ciudadanas, reveló un dato alarmante: uno de los detenidos, un hombre de 35 años, ya contaba con cuatro antecedentes delictivos por robo agravado y delitos contra la salud.

Durante los cateos simultáneos se aseguraron cientos de dosis de metanfetamina, cocaína y marihuana, así como droga a granel.

¿Qué pasó en Iztapalapa? Así fue el operativo sorpresa

De acuerdo con el comunicado oficial, la investigación se inició gracias a diversas denuncias ciudadanas que señalaban la constante venta de droga en calles de la colonia Francisco Villa.

Tras labores de inteligencia y vigilancia, un equipo conformado por la SSC, la FGJ, la Marina, el Ejército y la Guardia Nacional, identificó dos viviendas que eran utilizadas como puntos de almacenamiento y distribución, por lo que un Juez de Control liberó las órdenes de cateo.

En un despliegue coordinado, las fuerzas de seguridad intervinieron los dos inmuebles de manera simultánea:



En la calle Palmillas: Fue detenido un hombre de 35 años y se aseguraron 453 dosis de presunta metanfetamina (126), cocaína en polvo (170), cocaína en piedra (81) y marihuana (76).

En la calle Durango: Se detuvo a un sujeto de 32 años y se decomisaron 239 dosis de cocaína, medio kilogramo de crystal y un kilogramo de marihuana.

#CDMX | Cae célula de narcomenudeo en Francisco Villa; vendían cristal y metanfetamina



La detención se realizó en las calles de Palmillas y Durango, #Iztapalapa.



El principal aseguramiento fue de metanfetamina y cristal, drogas sintéticas de alta peligrosidad. Un golpe… pic.twitter.com/CcV9gMPDYP — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 4, 2025

Un detenido cuenta con 4 arrestos previos en CDMX

Al realizar el cruce de información, se confirmó que el detenido de 35 años es un delincuente reincidente. Cuenta con cuatro antecedentes penales que datan desde 2009:



Robo agravado calificado en pandilla.

Delitos contra la salud.

Portación de instrumentos que pueden ser utilizados para agredir.

Ambos detenidos, señalados como posibles generadores de violencia en la alcaldía, fueron puestos a disposición del Ministerio Público, quien definirá su situación jurídica.