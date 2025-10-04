Tragedia de peregrinos; tráiler los arrolla en la México-Veracruz y deja un muerto

Un trágico accidente se registró la mañana de este 3 de octubre de 2025 en la carretera México–Veracruz, a la altura de Huamantla, Tlaxcala, donde un tráiler arrolla a un grupo de peregrinos que regresaban a Puebla tras visitar el santuario de Chalma, en el Estado de México.

El saldo preliminar es de una persona fallecida y al menos ocho peregrinos lesionados, quienes se dirigían a la comunidad de Francisco I. Madero, en el municipio de Chilchotla, Puebla.

El regreso de fe de los peregrinos que terminó en tragedia

De acuerdo con los primeros reportes, los peregrinos poblanos transitaban sobre la vía federal cuando fueron sorprendidos por la pesada unidad. El fuerte impacto provocó que varios de ellos quedaran tendidos en el asfalto, mientras que otros resultaron con heridas graves.

🔴 Un tráiler atropelló a un grupo de peregrinos originarios de Chilchotla, Puebla, cuando avanzaban sobre la carretera México–Veracruz, a la altura de Huamantla, Tlaxcala. Hasta el momento, el saldo es de un muerto y 8 heridos. pic.twitter.com/Sd5FOnoyLD — STV-Puebla (@STV_Puebla) October 3, 2025

Autoridades estatales y federales acordonaron la zona para evitar otro percance, mientras los cuerpos de emergencia brindaron atención médica inmediata a los afectados.

Los lesionados fueron trasladados al Hospital General IMSS Bienestar de Huamantla, donde permanecen bajo observación médica. Hasta el momento no se han revelado los nombres de las víctimas, ni de la persona que perdió la vida en el lugar.

Caos vial por accidente de peregrinos en la México-Veracruz

El accidente generó movilización de elementos de la Guardia Nacional, Protección Civil y paramédicos, quienes laboraron durante varias horas en la zona del siniestro. El tráfico vehicular en la carretera México–Veracruz se vio afectado mientras se llevaban a cabo las maniobras de rescate y retiro del tráiler involucrado.

Las autoridades iniciaron las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades y determinar si el conductor del tráiler incurrió en negligencia o exceso de velocidad.

Peregrinaciones en riesgo: un llamado a la prevención

Este trágico hecho se suma a otros accidentes registrados en carreteras del país durante trayectos de peregrinos que buscan cumplir mandas o visitar santuarios religiosos.

La proximidad de las festividades del 12 de diciembre, día en que millones de personas viajan a la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, enciende las alertas de seguridad vial.

Los accidentes en peregrinaciones suelen aumentar en estas fechas debido al alto flujo de personas en carretera. Para reducir riesgos, especialistas en seguridad vial recomiendan:



Usar chalecos reflejantes y señalización nocturna para ser visibles a distancia.

Caminar en grupos organizados y por el acotamiento, evitando invadir carriles de circulación.

Contar con vehículos de apoyo con luces preventivas que acompañen a los contingentes.

Respetar descansos y horarios para no caminar de madrugada en zonas de alto tránsito.

Coordinarse con autoridades locales y federales para recibir acompañamiento y vigilancia en rutas peligrosas.

Estas medidas pueden salvar vidas y prevenir que tragedias como la ocurrida en Huamantla se repitan durante las peregrinaciones.