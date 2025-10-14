Masacre en Feria de Tlaltenco: Capaturan a hombre por la balacera desatada en Tláhuac

Un hombre de 24 años, identificado como uno de los probables responsables de la balacera ocurrida durante la feria de San Francisco Tlaltenco, Tláhuac, el pasado 12 de octubre, fue detenido por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC CDMX). Aquella noche, una riña en plenos festejos patronales escaló a un tiroteo que dejó un saldo de tres personas sin vida y cinco más lesionadas.

La captura se logró gracias al análisis de las cámaras de videovigilancia y a entrevistas ciudadanas que permitieron identificar al sospechoso.

¿Qué pasó en la Feria de Tlaltenco? Así se desató la tragedia

La noche del domingo 12 de octubre, la tradicional feria del pueblo de San Francisco Tlaltenco se tiñó de sangre. De acuerdo con los reportes de esa noche, un grupo de personas que ingerían bebidas alcohólicas en el cruce de la avenida Miguel Hidalgo y la calle Jerusalén comenzaron una discusión que rápidamente escaló a los disparos.

Testigos relataron haber escuchado al menos diez detonaciones. Cuando los servicios de emergencia llegaron, encontraron a cuatro hombres heridos de bala; tres de ellos ya habían fallecido.

Feria en @TlahuacRenace termina en tragedia Balacera deja 3 muertos



Noche de terror en #Tláhuac, CDMX. Durante los festejos de la feria de San Francisco, una discusión que comenzó con golpes escaló a una balacera.



El saldo es trágico: tres personas de 42, 30 y 23 años fueron… pic.twitter.com/i7bpzkevQt — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 14, 2025

Capturan a posible responsable de la balacera en Tláhuac

Tras la masacre, la SSC inició los trabajos de investigación. A través del análisis de las cámaras de videovigilancia y de entrevistas con testigos en la zona, los oficiales lograron obtener las características físicas y de vestimenta de uno de los probables implicados en la riña mortal.

Con esta información, se intensificaron los patrullajes en la colonia.

Fue en la esquina de las calles Carlos A. Vidal y Andrés Quintana Roo donde los policías observaron a un sujeto que coincidía plenamente con la descripción. Al notar la presencia de la patrulla, el hombre intentó alejarse de manera evasiva, lo que confirmó las sospechas de los oficiales, quienes le marcaron el alto.

#CDMX | En #Tláhuac, fue detenido el sujeto que realizó disparos durante una riña la noche 12 de octubre en la feria de San Francisco Tlaltenco, en la demarcación, donde tres personas perdieron la vida.



Tras la aprehensión, se le aseguraron 25 bolsas de droga y un teléfono… pic.twitter.com/m2EapQ8ffv — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) October 14, 2025

Al realizarle una revisión, le encontraron al interior de una cangurera 25 bolsitas con presunto crystal.

El hombre, de 24 años, fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones para determinar su grado de participación en el triple homicidio y definir su situación jurídica.